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Остановки-укрытия, палатки и метро: где в Харькове планируются пункты обогрева

Общество 21:35   24.10.2022
Елена Нагорная
Остановки-укрытия, палатки и метро: где в Харькове планируются пункты обогрева

Пункты обогрева в Харькове развернут в 20-ти остановках-укрытиях и в 40 палатках. Кроме того, горожане смогут согреться в школах и клубах по месту жительства.

Резервными пунктами обогрева также могут стать станции метрополитена, рассказал городской голова Игорь Терехов на встрече с представителями международной организации World Central Kitchen.

Пункты обогрева, отметил мэр, готовят на случай очередных ударов по энергетической инфраструктуре.

По словам Терехова, часть пунктов обогрева уже имеет необходимое оборудование, которое Харькову, в частности, передают благотворители и города-партнеры. При этом город нуждается в дополнительных палатках, обогревателях на альтернативных источниках питания и дровяных печах для приготовления еды.

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Руководитель программы WCK в Украине Юлия Стефанюк отметила, что организация изучает потребности города зимой с учетом возможных перебоев с электроснабжением и другими жизненно важными услугами.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 21:35;

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