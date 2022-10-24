Остановки-укрытия, палатки и метро: где в Харькове планируются пункты обогрева
Пункты обогрева в Харькове развернут в 20-ти остановках-укрытиях и в 40 палатках. Кроме того, горожане смогут согреться в школах и клубах по месту жительства.
Резервными пунктами обогрева также могут стать станции метрополитена, рассказал городской голова Игорь Терехов на встрече с представителями международной организации World Central Kitchen.
Пункты обогрева, отметил мэр, готовят на случай очередных ударов по энергетической инфраструктуре.
По словам Терехова, часть пунктов обогрева уже имеет необходимое оборудование, которое Харькову, в частности, передают благотворители и города-партнеры. При этом город нуждается в дополнительных палатках, обогревателях на альтернативных источниках питания и дровяных печах для приготовления еды.
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Руководитель программы WCK в Украине Юлия Стефанюк отметила, что организация изучает потребности города зимой с учетом возможных перебоев с электроснабжением и другими жизненно важными услугами.
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 21:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Остановки-укрытия, палатки и метро: где в Харькове планируются пункты обогрева".