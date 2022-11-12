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Терехов показав, як виглядатимуть пункти обігріву на зупинках у Харкові

Суспільство 09:15   12.11.2022
Оксана Горун
Терехов показав, як виглядатимуть пункти обігріву на зупинках у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео з пункту обігріву, який вже облаштували на одній із безпечних зупинок, нещодавно встановлених у місті.

На вході всередину бетонної конструкції безпечної зупинки встановили дверцята, які дозволять зберігати тепло всередині. У передбаннику всередині є розетки для заряджання гаджетів. Там же – електрочайник, щоб гріти воду для чаю та кави.

“Сам павільйон буде обладнаний інфрачервоними лампами – вони і є джерелом тепла. Температура тут буде не нижче 20 градусів. Сама безпечна зупинка невелика – ми встановлювали їх для інших цілей. Тут 24 сидячі місця. Але в разі потреби павільйон зможе прийняти до 50 людей”, – повідомив Терехов.

Він зазначив, що якщо електрика відключиться, інфрачервоні лампи, якими обігрівається зупинка, зможуть працювати від генератора на вулиці. Також поряд із павільйоном встановлять біотуалет.

  • Читайте також: Терехов показав, як виглядатимуть пункти обігріву на зупинках у Харкові

    • Нагадаємо, пункти обігріву в Харкові планують розміщувати у метро, ​​школах та наметах на території районів. Також мер повідомив, що грітися можна буде в центральних теплопунктах спальних районів. Їх обладнають дров’яними печами та генераторами для подачі електрики. Таких пунктів буде понад сто.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 09:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов опублікував відео з пункту обігріву, який вже облаштували на одній із безпечних зупинок, нещодавно встановлених у місті".