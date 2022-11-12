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Терехов показал, как будут выглядеть пункты обогрева на остановках в Харькове

Общество 09:15   12.11.2022
Оксана Горун
Терехов показал, как будут выглядеть пункты обогрева на остановках в Харькове Фото: скрин видео из telegram Игоря Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео из пункта обогрева, который уже обустроили на одной из безопасных остановок, недавно установленных в городе.

На входе внутрь бетонной конструкции безопасной остановки установили распашные двери, которые позволят сохранять тепло внутри. В предбаннике внутри есть розетки для зарядки гаджетов. Там же — электрочайник, чтобы греть воду для чая и кофе.

«Сам павильон будет оборудован инфракрасными лампами — они и являются источником тепла. Температура тут будет не ниже 20-ти градусов. Сама безопасная остановка небольшая — мы устанавливали их для других целей. Тут 24 сидячих места. Но в случае необходимости павильон сможет принять до 50 человек», — сообщил Терехов.

Он отметил, что если электричество отключится, инфракрасные лампы, которыми обогревается остановка, смогут работать от генератора, находящегося на улице. Также рядом с павильоном установят биотуалет.

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    • Напомним, пункты обогрева в Харькове планируют размещать в метро, школах и палатках на территории районов. Также мэр сообщил, что греться можно будет в центральных теплопунктах спальных районов. Их оборудуют дровяными печами и генераторами для подачи электричества. Таких пунктов будет более ста.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 09:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео из пункта обогрева, который уже обустроили на одной из безопасных остановок, недавно установленных в городе".