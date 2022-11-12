Терехов показал, как будут выглядеть пункты обогрева на остановках в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео из пункта обогрева, который уже обустроили на одной из безопасных остановок, недавно установленных в городе.
На входе внутрь бетонной конструкции безопасной остановки установили распашные двери, которые позволят сохранять тепло внутри. В предбаннике внутри есть розетки для зарядки гаджетов. Там же — электрочайник, чтобы греть воду для чая и кофе.
«Сам павильон будет оборудован инфракрасными лампами — они и являются источником тепла. Температура тут будет не ниже 20-ти градусов. Сама безопасная остановка небольшая — мы устанавливали их для других целей. Тут 24 сидячих места. Но в случае необходимости павильон сможет принять до 50 человек», — сообщил Терехов.
Он отметил, что если электричество отключится, инфракрасные лампы, которыми обогревается остановка, смогут работать от генератора, находящегося на улице. Также рядом с павильоном установят биотуалет.
Читайте также: В Харькове появилась первая безопасная остановка: на каждой подобной будут муралы
Напомним, пункты обогрева в Харькове планируют размещать в метро, школах и палатках на территории районов. Также мэр сообщил, что греться можно будет в центральных теплопунктах спальных районов. Их оборудуют дровяными печами и генераторами для подачи электричества. Таких пунктов будет более ста.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Терехов показал, как будут выглядеть пункты обогрева на остановках в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 09:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео из пункта обогрева, который уже обустроили на одной из безопасных остановок, недавно установленных в городе".