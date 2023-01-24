За общением и душевным теплом: «юрта незламності» открылась в Харькове (сюжет)

За несколько дней харьковская «юрта незламності», которую установили ко Дню Соборности рядом с памятником влюбленным возле станции метро «Архитектора Бекетова», стала одним из любимых пунктов обогрева с альтернативным источником энергии. Здесь угощают чаем и кофе, можно согреться, подзарядить гаджеты. Но главное, что люди здесь могут пообщаться, рассказать о том, что болит. Об атмосфере в «юрті незламності» — в нашем сюжете.

«Юрта незламності» в Харькове стала уже третьей в Украине.

Вадим, сотрудник «юрти незламності», волонтер

Первую юрту поставили в Буче, вторую в Киеве, сейчас в Харькове, потом Львов и Одесса еще будут. Люди могут сюда прийти, погреться, выпить кофе, зарядить гаджеты.

В МИД России в «юртах незламності» увидели «антироссийскую акцию». В МИД Казахстана ответили, что не видят никаких проблем с юртами в Украине.

Айбек Смадияров, представитель МИД Казахстана

В этом мы никакой проблемы не видим. Юрта как юрта. Мы наоборот гордимся, что у нас есть юрта.

Площадь харьковской «юрти незламності» — 60 квадратных метров. Каркас из ивы, при возведении не использовано ни одного гвоздя, все соединения кожаные.

Татьяна, посетительница «юрти незламності»

Очень красиво. Мы были в одной палатке при пожарной части. Обычная палатка. Раскладушки стоят, можно кофе, чай. Там угощают. Но нет такой красоты. Очень красиво.

Стены юрты в теплых коврах, которые защищают от холода. На стенах — национальная одежда и украшения.

Вадим, сотрудник «юрти незламності», волонтер

Видите, вот это все казахи сюда принесли. Это не мы привезли. Это сами приносят харьковчане. Это принесла женщина. Это оберег. Он приносит счастье, согласие в дом. И, как они говорят, — «от сглаза».

Тепло и свет — это прекрасно. Но главное, за чем приходят люди — это общение.

посетительница «юрти незламності»

Молодцы. Большое спасибо. Просто положительные эмоции.



Татьяна, посетительница «юрти незламності»

Такие пункты нужны. Света нет и хочется идти куда-то погреться или зарядить гаджеты. Да и вообще здесь люди есть. Пообщаться. Немножко пообщаться, потому что не хватает этого общения, душевного тепла.

Харьковчанки, мать и дочь Зинаида и Татьяна — рассказывают свою историю несокрушимости.

Татьяна, посетительница «юрти незламності»

Мы харьковчанки. Всю войну здесь были. С начала войны. Никуда не выезжали. Два месяца в подвале своего дома. Не смогли выехать, потому что маме было очень плохо. И вообще планировали выехать, но в тот момент когда уже формировался автобус, маме стало плохо. Давление 200 и мы никуда не поехали.

Зинаида, посетительница «юрти незламності»

Вот наш дом, а здесь на рынке туалет. И ракета летит в туалет между нашими окнами. А мы вот так обнялись. Умирать, так вместе.

Тысячи украинцев имеют судьбу, связанную с Казахстаном. В Харькове приняли подарок с благодарностью, говорит волонтер Вадим.

Вадим, сотрудник «юрти незламності», волонтер

Очень много приходят. Тот проходит, говорит: «Я там служил», тот приходит: «Я там родился». Общаются, сидят, кофе пьют. Люди приходят очень довольные. Они приходят и говорят, что есть пункты несокрушимости, говорит, так серо, плохо. Не так. А сюда приходят — кайфуют.

Люди хотят не только получать помощь, но и помогать сами.

Наталья, посетительница «юрти незламності»

Если может вам и от нас нужна помощь, мы можем вам помочь. Может там конфеты, печенье, что-то такое. Вы же мне помогаете? И я хочу тоже помочь. Почему бы и нет?

