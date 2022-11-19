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Появились договоры на еще девять остановок-укрытий в Харькове

Общество 18:17   19.11.2022
Елена Нагорная
Появились договоры на еще девять остановок-укрытий в Харькове

Заключено еще 9 договоров на установку безопасных остановок-укрытий в Харькове, каждая из которых будет стоить, как и подавляющее большинство предыдущих, 783 тысячи гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на договоры между КП «Горэлектротранссервис» и компанией «Ситирейл Технолоджи» от 14-15 ноября.

Общая стоимость девяти остановок составляет более 7 миллионов гривен.

Напомним, 28 октября городской голова Игорь Терехов сообщал, что всего установлено 10 остановок-укрытий из запланированных 25. Тогда было известно о первых 6 договорах: 5 остановок стоили по 783 тысяч гривен и одна — 1,06 миллиона. 3 ноября появились договоры на еще 4 остановки — по 783 тысячи.

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Первую остановку-укрытие в Харькове установили еще в августе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 18:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заключено еще 9 договоров на установку безопасных остановок-укрытий в Харькове, каждая из которых будет стоить, как и подавляющее большинство предыдущих, 783 тысячи гривен.".