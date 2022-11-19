Появились договоры на еще девять остановок-укрытий в Харькове
Заключено еще 9 договоров на установку безопасных остановок-укрытий в Харькове, каждая из которых будет стоить, как и подавляющее большинство предыдущих, 783 тысячи гривен.
Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на договоры между КП «Горэлектротранссервис» и компанией «Ситирейл Технолоджи» от 14-15 ноября.
Общая стоимость девяти остановок составляет более 7 миллионов гривен.
Напомним, 28 октября городской голова Игорь Терехов сообщал, что всего установлено 10 остановок-укрытий из запланированных 25. Тогда было известно о первых 6 договорах: 5 остановок стоили по 783 тысяч гривен и одна — 1,06 миллиона. 3 ноября появились договоры на еще 4 остановки — по 783 тысячи.
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Первую остановку-укрытие в Харькове установили еще в августе.
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 18:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заключено еще 9 договоров на установку безопасных остановок-укрытий в Харькове, каждая из которых будет стоить, как и подавляющее большинство предыдущих, 783 тысячи гривен.".