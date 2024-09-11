Пожежу під Харковом гасили добу: вигоріли будівлі в селі та 20 га території

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: пожежу в районі села Черкаські Тишки, дим якої сягав Харкова, ліквідували.

Пожежа з полів перекинулася на село.

“Згоріло шість приватних господарчих споруд, три одиниці цивільної техніки, а також раніше розбиті ворожими обстрілами житловий будинок та дві госпспоруди в селі Черкаські Тишки на Харківщині”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У село вогонь “пробрався” з відкритих територій: з пожежею в екосистемі, що охопила 20 га, боролися понад добу. Вогонь гасили 70 рятувальників, 11 відділень ДСНС на автоцистернах та чотири одиниці допоміжної техніки.

Причину, з якої все почалося, ще з’ясовують.