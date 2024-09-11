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Пожежу під Харковом гасили добу: вигоріли будівлі в селі та 20 га території

Події 11:08   11.09.2024
Оксана Горун
Пожежу під Харковом гасили добу: вигоріли будівлі в селі та 20 га території

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: пожежу в районі села Черкаські Тишки, дим якої сягав Харкова, ліквідували. 

Пожежа з полів перекинулася на село.

“Згоріло шість приватних господарчих споруд, три одиниці цивільної техніки, а також раніше розбиті ворожими обстрілами житловий будинок та дві госпспоруди в селі Черкаські Тишки на Харківщині”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

пожежа у полі під Харковом

У село вогонь “пробрався” з відкритих територій: з пожежею в екосистемі, що охопила 20 га, боролися понад добу. Вогонь гасили 70 рятувальників, 11 відділень ДСНС на автоцистернах та чотири одиниці допоміжної техніки.

Причину, з якої все почалося, ще з’ясовують.

пожежа у полі під Харковом 2

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пожежу, рятувальники гасять

пожежа в полі та лісі під Харковом

пожежа у Черкаських Тишках 11 вересня 2024 4

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: пожежу в районі села Черкаські Тишки, дим якої сягав Харкова, ліквідували".