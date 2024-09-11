Пожежу під Харковом гасили добу: вигоріли будівлі в селі та 20 га території
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: пожежу в районі села Черкаські Тишки, дим якої сягав Харкова, ліквідували.
Пожежа з полів перекинулася на село.
“Згоріло шість приватних господарчих споруд, три одиниці цивільної техніки, а також раніше розбиті ворожими обстрілами житловий будинок та дві госпспоруди в селі Черкаські Тишки на Харківщині”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
У село вогонь “пробрався” з відкритих територій: з пожежею в екосистемі, що охопила 20 га, боролися понад добу. Вогонь гасили 70 рятувальників, 11 відділень ДСНС на автоцистернах та чотири одиниці допоміжної техніки.
Причину, з якої все почалося, ще з’ясовують.
Читайте також: ЗС РФ били по рятувальниках, які гасили пожежу після “прильоту” в Куп’янську
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, новини Харкова, пожежа, Черкасские Тишки;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пожежу під Харковом гасили добу: вигоріли будівлі в селі та 20 га території»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 11:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: пожежу в районі села Черкаські Тишки, дим якої сягав Харкова, ліквідували".