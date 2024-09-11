Live
  • Ср 11.09.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.38

Пожар под Харьковом тушили сутки: выгорели постройки в селе и 20 га территории

Происшествия 11:08   11.09.2024
Оксана Горун
Пожар под Харьковом тушили сутки: выгорели постройки в селе и 20 га территории

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: пожар в районе села Черкасские Тишки, дым которого достигал до Харькова, ликвидировали. 

Пожар из полей перекинулся на село.

«Сгорело шесть частных хозяйственных сооружений, три единицы гражданской техники, а также ранее разбитые вражескими обстрелами жилой дом и две хозпостройки в селе Черкасские Тишки Харьковской области», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

пожар в поле под Харьковом

В село огонь «пробрался» с открытых территорий: с пожаром в экосистеме, охватившим 20 га, боролись более суток.  Огонь тушили 70 спасателей, 11 отделений ГСЧС на автоцистернах и четыре единицы вспомогательной техники.

Причину, по которой все началось, еще выясняют.

пожар в поле под Харьковом 2

Читайте также: ВС РФ били по спасателям, тушившим пожар после «прилета» в Купянске

пожар, спасатели тушат

пожар в поле и лесу под Харьковом

пожар в Черкасских Тишках 11 сентября 2024 4

Автор: Оксана Горун
Популярно
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
09.09.2024, 10:36
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
09.09.2024, 11:19
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ
10.09.2024, 21:51
Смертельное ДТП на Харьковщине: погибла женщина, четверо в больнице (фото)
Смертельное ДТП на Харьковщине: погибла женщина, четверо в больнице (фото)
11.09.2024, 10:35
Главные новости Харькова 11.09: по Купянску били из танков, смертельное ДТП
Главные новости Харькова 11.09: по Купянску били из танков, смертельное ДТП
11.09.2024, 11:16
Накинулся с ножом из-за замечания собаке: драма на Харьковщине
Накинулся с ножом из-за замечания собаке: драма на Харьковщине
11.09.2024, 11:29

Новости по теме:

13:23
ВС РФ били по спасателям, тушившим пожар после «прилета» в Купянске
18:47
Масштабный лесной пожар на Харьковщине: в ГСЧС рассказали, как все происходило
11:39
2200 га выгорело из-за пожаров на Харьковщине за неделю, пострадали 11 человек
09:37
На Салтовке горела многоэтажка, людей эвакуировали — ГСЧС
21:40
Боеприпасы из Изюмских лесов разлетелись во время пожара: идет разминирование

Вы читали новость: «Пожар под Харьковом тушили сутки: выгорели постройки в селе и 20 га территории»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 11:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: пожар в районе села Черкасские Тишки, дым которого достигал до Харькова, ликвидировали".