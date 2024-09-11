Пожар под Харьковом тушили сутки: выгорели постройки в селе и 20 га территории
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: пожар в районе села Черкасские Тишки, дым которого достигал до Харькова, ликвидировали.
Пожар из полей перекинулся на село.
«Сгорело шесть частных хозяйственных сооружений, три единицы гражданской техники, а также ранее разбитые вражескими обстрелами жилой дом и две хозпостройки в селе Черкасские Тишки Харьковской области», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В село огонь «пробрался» с открытых территорий: с пожаром в экосистеме, охватившим 20 га, боролись более суток. Огонь тушили 70 спасателей, 11 отделений ГСЧС на автоцистернах и четыре единицы вспомогательной техники.
Причину, по которой все началось, еще выясняют.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, пожары, Черкасские Тишки;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: пожар в районе села Черкасские Тишки, дым которого достигал до Харькова, ликвидировали".