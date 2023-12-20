В двух деоккупированных селах под Харьковом монтируют уличные укрытия (фото)

В селах Циркуны и Черкасские Тишки под Харьковом устанавливают укрытия, которые должны защитить людей в случае обстрела со стороны РФ.

Села расположены на север от Харькова — в опасной близости от госграницы со страной-агрессором. Фото укрытий, которые монтируют в населенных пунктах, опубликовало местное издание «Циркуновские вести» в telegram.

Ранее в ХОВА сообщили, что в регионе планируют установить 65 модульных укрытий. Их монтируют вблизи автовокзалов, рынков, торговых центров, ЦПАУ и других мест, где могут образовываться скопления людей. По состоянию на 10 декабря, в регионе установили уже 11 таких сооружений.