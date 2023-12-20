В двух деоккупированных селах под Харьковом монтируют уличные укрытия (фото)
Фото: «Циркуновские вести»
В селах Циркуны и Черкасские Тишки под Харьковом устанавливают укрытия, которые должны защитить людей в случае обстрела со стороны РФ.
Села расположены на север от Харькова — в опасной близости от госграницы со страной-агрессором. Фото укрытий, которые монтируют в населенных пунктах, опубликовало местное издание «Циркуновские вести» в telegram.
Ранее в ХОВА сообщили, что в регионе планируют установить 65 модульных укрытий. Их монтируют вблизи автовокзалов, рынков, торговых центров, ЦПАУ и других мест, где могут образовываться скопления людей. По состоянию на 10 декабря, в регионе установили уже 11 таких сооружений.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: укрытия, циркуны, Черкасские Тишки;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селах Циркуны и Черкасские Тишки под Харьковом устанавливают укрытия, которые должны защитить людей в случае обстрела со стороны РФ".