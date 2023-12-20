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В двух деоккупированных селах под Харьковом монтируют уличные укрытия (фото)

Общество 09:11   20.12.2023
Оксана Горун
В двух деоккупированных селах под Харьковом монтируют уличные укрытия (фото) Фото: «Циркуновские вести»

В селах Циркуны и Черкасские Тишки под Харьковом устанавливают укрытия, которые должны защитить людей в случае обстрела со стороны РФ.

Села расположены на север от Харькова — в опасной близости от госграницы со страной-агрессором. Фото укрытий, которые монтируют в населенных пунктах, опубликовало местное издание «Циркуновские вести» в telegram.

Укрытия смонтировали в Циркунах и Черкасских Тишках 3
Фото: «Циркуновские вести»

Ранее в ХОВА сообщили, что в регионе планируют установить 65 модульных укрытий. Их монтируют вблизи автовокзалов, рынков, торговых центров, ЦПАУ и других мест, где могут образовываться скопления людей. По состоянию на 10 декабря, в регионе установили уже 11 таких сооружений.

Укрытия смонтировали в Циркунах и Черкасских Тишках
Фото: «Циркуновские вести»

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Укрытия смонтировали в Циркунах и Черкасских Тишках 5
Фото: «Циркуновские вести»
Укрытия смонтировали в Циркунах и Черкасских Тишках 4
Фото: «Циркуновские вести»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2023 в 09:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селах Циркуны и Черкасские Тишки под Харьковом устанавливают укрытия, которые должны защитить людей в случае обстрела со стороны РФ".