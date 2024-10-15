Терехов объяснил, от чего зависит старт отопительного сезона в Харькове

Мэр Игорь Терехов отметил, что в целом город уже полностью готов к отопительному сезону, однако его старт могут отложить из-за погодных условий.

«Город уже готов начать отопительный сезон, но пока у нас есть возможность сэкономить газ и ваши деньги, ведь погода способствует. Стартом для запуска тепла в дома станет снижение среднесуточной температуры до +8 градусов или ниже в течение трех дней подряд», – объяснил городской голова.