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Терехов объяснил, от чего зависит старт отопительного сезона в Харькове

Общество 11:42   15.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Терехов объяснил, от чего зависит старт отопительного сезона в Харькове Скриншот

Мэр Игорь Терехов отметил, что в целом город уже полностью готов к отопительному сезону, однако его старт могут отложить из-за погодных условий.

«Город уже готов начать отопительный сезон, но пока у нас есть возможность сэкономить газ и ваши деньги, ведь погода способствует. Стартом для запуска тепла в дома станет снижение среднесуточной температуры до +8 градусов или ниже в течение трех дней подряд», – объяснил городской голова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 11:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов отметил, что в целом город уже полностью готов к отопительному сезону, однако его старт могут отложить из-за погодных условий.".