Модернизация и развитие Харьковских теплосетей: что подписали в Риме

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде), Харьковским городским советом и КП «ХТС» подписали 9 июля в Риме в рамках мероприятия «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery».

Как объяснили в Харьковском горсовете, ЮНЕП должен подготовить комплексную Дорожную карту для модернизации и устойчивого развития «КП Харьковские тепловые сети».

«В церемонии приняли участие мэр Игорь Терехов, генеральный директор КП «ХТС» Василий Скопенко и Региональный директор ЮНЕП в Европе Арнольд Крайльхубер. ЮНЕП подготовит оценку социального и экологического влияния будущих инициатив, поможет в разработке дорожной карты и проведет предварительные технико-экономические исследования для проектов с высоким потенциалом в сфере энергетики», — сообщили в мэрии.

Отмечается, что дорожная карта поможет реализовать проект «энергетический остров», включая внедрение основных решений, запуск инфраструктурных объектов и привлечение новых инвестиций.