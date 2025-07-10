Модернизация и развитие Харьковских теплосетей: что подписали в Риме
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде), Харьковским городским советом и КП «ХТС» подписали 9 июля в Риме в рамках мероприятия «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery».
Как объяснили в Харьковском горсовете, ЮНЕП должен подготовить комплексную Дорожную карту для модернизации и устойчивого развития «КП Харьковские тепловые сети».
«В церемонии приняли участие мэр Игорь Терехов, генеральный директор КП «ХТС» Василий Скопенко и Региональный директор ЮНЕП в Европе Арнольд Крайльхубер. ЮНЕП подготовит оценку социального и экологического влияния будущих инициатив, поможет в разработке дорожной карты и проведет предварительные технико-экономические исследования для проектов с высоким потенциалом в сфере энергетики», — сообщили в мэрии.
Отмечается, что дорожная карта поможет реализовать проект «энергетический остров», включая внедрение основных решений, запуск инфраструктурных объектов и привлечение новых инвестиций.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: Игорь Терехов, КП "ХТС", новости Харькова, Рим;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 13:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трехстороннее соглашение о сотрудничестве между ЮНЕП (программа ООН по окружающей среде), Харьковским городским советом и КП «ХТС» подписали 9 июля".