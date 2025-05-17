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Сегодня 17 мая: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   17.05.2025
Оксана Горун
Сегодня 17 мая: какой праздник и день в истории

17 мая в Украине – День науки. В этот день 1792 года на Уолл-Стрит приступили к созданию Нью-Йоркской фондовой биржи. В 1865-м учредили Международный союз электросвязи. В 1918-м восстал Чехословацкий корпус, с чего началась масштабная Гражданская война в России. В 1942-м началось наступление войск нацистской Германии под Харьковом, известное как операция «Фредерикус». В 1970-м Тур Хейердал отправился папирусной лодкой «Ра-2» через Атлантический океан. В 1990-м Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

Праздники и памятные даты 17 мая

17 мая в Украине – День науки (отмечают в третью субботу мая).

В мире – Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества и Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

Также сегодня: Международный день телефона доверия для детей, Всемирный день спортивного ориентирования, Международный день против гомофобии, Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе, День пульмонолога, День рождения интернета, Всемирный день скандинавской ходьбы и День ресторана в мае (оба отмечают в третью субботу мая).

17 мая в истории

17 мая 1792 года на Уолл-Стрит в Нью-Йорке 24 брокера подписали так называемый «Платановый пакт» — соглашение, которое основало Нью-Йоркскую фондовую биржу. Подробнее.

17 мая 1865 года учредили Международный телеграфный союз, который впоследствии превратился в Международный союз электросвязи (МСЭ или на английском ITU). Поэтому в этот день отмечают Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества.

Международный союз электросвязи - лого ITU
Иллюстрация: www.itu.int

«Международный союз электросвязи или Международный союз телекоммуникаций, штаб-квартира которого находится в Женеве, является старейшей организацией в существующей системе Организации Объединенных Наций. Он был основан в качестве Международного телеграфного союза в Париже 17 мая 1865 года 20 членами-учредителями и сегодня является ведущим агентством ООН по информационно-коммуникационным технологиям, а также глобальным координационным центром для правительств и частного сектора в развитии сетей и услуг. МСЭ находится в центре достижений в области связи: от телеграфии до современного мира спутников, мобильных телефонов и интернета», — пишет об МСЭ пресс-служба Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Когда МСЭ создавали, основной целью было — добиться единства в международных телеграфных системах. Но по мере развития технологий увеличивалось количество задач Международного союза. В 1903 году добавилась телефония. В 1906-м – радиотелефония. В 1932 году организацию переименовали в Международный союз электросвязи. Это произошло на Мадридской международной конференции по телекоммуникациям.

«На сегодняшний день в состав МСЭ входит 193 государства – члена, более 800 организаций частного сектора и академических учреждений, в частности, компании – производители телекоммуникационного оборудования, разработчики технических средств и программного обеспечения, сетевые операторы, а также региональные телекоммуникационные организации», — сообщает Постоянное представительство Украины в отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

МСЭ задействован в международном сотрудничестве при распределении спутниковых орбит, координирует глобальное использование радиочастотного спектра, устанавливает мировые стандарты, способствующие бесперебойной взаимосвязи широкого спектра коммуникационных систем. Украина является членом МСЭ с 7 мая 1947 года.

17 мая 1918 года по пути на Дальний Восток восстал Чехословацкий корпус, что дало начало полномасштабной Гражданской войне в России. Подробнее.

Чехословацкий корпус в пути на Дальний Восток
Чехословаки на бронепоезде «Орлик», Уфа, 1918

17 мая 1942 года началось наступление немецких войск под Харьковом, известное как операция «Фредерикус». Подробнее.

17 мая 1970 года норвежский путешественник-исследователь Тур Хейердал отправился на папирусной лодке «Ра-2» из Марокко в плавание через Атлантический океан. Подробнее.

17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Подробнее.

17 мая 2006 года в мире впервые отметили Международный день информационного общества. Подробнее.

Церковный праздник 17 мая

17 мая чтят память апостола Андроника и святой Юнии. Подробнее.

Народные приметы

Если день прохладный и дождливый – таким же будет и лето.

Если погода хорошая и сухая, то будет ранняя осень.

Что нельзя делать 17 мая

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя злословить и сплетничать.

Не стоит идти в лес — там просыпаются змеи и могут укусить.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 мая в Украине – День науки. В этот день 1792 года на Уолл-Стрит приступили к созданию Нью-Йоркской фондовой биржи".