Сегодня 17 мая: какой праздник и день в истории
17 мая в Украине – День науки. В этот день 1792 года на Уолл-Стрит приступили к созданию Нью-Йоркской фондовой биржи. В 1865-м учредили Международный союз электросвязи. В 1918-м восстал Чехословацкий корпус, с чего началась масштабная Гражданская война в России. В 1942-м началось наступление войск нацистской Германии под Харьковом, известное как операция «Фредерикус». В 1970-м Тур Хейердал отправился папирусной лодкой «Ра-2» через Атлантический океан. В 1990-м Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.
Праздники и памятные даты 17 мая
17 мая в Украине – День науки (отмечают в третью субботу мая).
В мире – Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества и Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.
Также сегодня: Международный день телефона доверия для детей, Всемирный день спортивного ориентирования, Международный день против гомофобии, Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе, День пульмонолога, День рождения интернета, Всемирный день скандинавской ходьбы и День ресторана в мае (оба отмечают в третью субботу мая).
17 мая в истории
17 мая 1792 года на Уолл-Стрит в Нью-Йорке 24 брокера подписали так называемый «Платановый пакт» — соглашение, которое основало Нью-Йоркскую фондовую биржу. Подробнее.
17 мая 1865 года учредили Международный телеграфный союз, который впоследствии превратился в Международный союз электросвязи (МСЭ или на английском ITU). Поэтому в этот день отмечают Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества.
«Международный союз электросвязи или Международный союз телекоммуникаций, штаб-квартира которого находится в Женеве, является старейшей организацией в существующей системе Организации Объединенных Наций. Он был основан в качестве Международного телеграфного союза в Париже 17 мая 1865 года 20 членами-учредителями и сегодня является ведущим агентством ООН по информационно-коммуникационным технологиям, а также глобальным координационным центром для правительств и частного сектора в развитии сетей и услуг. МСЭ находится в центре достижений в области связи: от телеграфии до современного мира спутников, мобильных телефонов и интернета», — пишет об МСЭ пресс-служба Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Когда МСЭ создавали, основной целью было — добиться единства в международных телеграфных системах. Но по мере развития технологий увеличивалось количество задач Международного союза. В 1903 году добавилась телефония. В 1906-м – радиотелефония. В 1932 году организацию переименовали в Международный союз электросвязи. Это произошло на Мадридской международной конференции по телекоммуникациям.
«На сегодняшний день в состав МСЭ входит 193 государства – члена, более 800 организаций частного сектора и академических учреждений, в частности, компании – производители телекоммуникационного оборудования, разработчики технических средств и программного обеспечения, сетевые операторы, а также региональные телекоммуникационные организации», — сообщает Постоянное представительство Украины в отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
МСЭ задействован в международном сотрудничестве при распределении спутниковых орбит, координирует глобальное использование радиочастотного спектра, устанавливает мировые стандарты, способствующие бесперебойной взаимосвязи широкого спектра коммуникационных систем. Украина является членом МСЭ с 7 мая 1947 года.
17 мая 1918 года по пути на Дальний Восток восстал Чехословацкий корпус, что дало начало полномасштабной Гражданской войне в России. Подробнее.
17 мая 1942 года началось наступление немецких войск под Харьковом, известное как операция «Фредерикус». Подробнее.
17 мая 1970 года норвежский путешественник-исследователь Тур Хейердал отправился на папирусной лодке «Ра-2» из Марокко в плавание через Атлантический океан. Подробнее.
17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Подробнее.
17 мая 2006 года в мире впервые отметили Международный день информационного общества. Подробнее.
Церковный праздник 17 мая
17 мая чтят память апостола Андроника и святой Юнии. Подробнее.
Народные приметы
Если день прохладный и дождливый – таким же будет и лето.
Если погода хорошая и сухая, то будет ранняя осень.
Что нельзя делать 17 мая
Нельзя пить алкоголь.
Нельзя злословить и сплетничать.
Не стоит идти в лес — там просыпаются змеи и могут укусить.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина; Теги: история, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 17 мая: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 мая 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 мая в Украине – День науки. В этот день 1792 года на Уолл-Стрит приступили к созданию Нью-Йоркской фондовой биржи".