Сегодня 17 мая: какой праздник и день в истории

17 мая в Украине – День науки. В этот день 1792 года на Уолл-Стрит приступили к созданию Нью-Йоркской фондовой биржи. В 1865-м учредили Международный союз электросвязи. В 1918-м восстал Чехословацкий корпус, с чего началась масштабная Гражданская война в России. В 1942-м началось наступление войск нацистской Германии под Харьковом, известное как операция «Фредерикус». В 1970-м Тур Хейердал отправился папирусной лодкой «Ра-2» через Атлантический океан. В 1990-м Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний.

Праздники и памятные даты 17 мая

17 мая в Украине – День науки (отмечают в третью субботу мая).

В мире – Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества и Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

Также сегодня: Международный день телефона доверия для детей, Всемирный день спортивного ориентирования, Международный день против гомофобии, Всемирный день осведомленности о нейрофиброматозе, День пульмонолога, День рождения интернета, Всемирный день скандинавской ходьбы и День ресторана в мае (оба отмечают в третью субботу мая).

17 мая в истории

17 мая 1792 года на Уолл-Стрит в Нью-Йорке 24 брокера подписали так называемый «Платановый пакт» — соглашение, которое основало Нью-Йоркскую фондовую биржу. Подробнее.

17 мая 1865 года учредили Международный телеграфный союз, который впоследствии превратился в Международный союз электросвязи (МСЭ или на английском ITU). Поэтому в этот день отмечают Всемирный день телекоммуникаций и информационного общества.

«Международный союз электросвязи или Международный союз телекоммуникаций, штаб-квартира которого находится в Женеве, является старейшей организацией в существующей системе Организации Объединенных Наций. Он был основан в качестве Международного телеграфного союза в Париже 17 мая 1865 года 20 членами-учредителями и сегодня является ведущим агентством ООН по информационно-коммуникационным технологиям, а также глобальным координационным центром для правительств и частного сектора в развитии сетей и услуг. МСЭ находится в центре достижений в области связи: от телеграфии до современного мира спутников, мобильных телефонов и интернета», — пишет об МСЭ пресс-служба Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Когда МСЭ создавали, основной целью было — добиться единства в международных телеграфных системах. Но по мере развития технологий увеличивалось количество задач Международного союза. В 1903 году добавилась телефония. В 1906-м – радиотелефония. В 1932 году организацию переименовали в Международный союз электросвязи. Это произошло на Мадридской международной конференции по телекоммуникациям.

«На сегодняшний день в состав МСЭ входит 193 государства – члена, более 800 организаций частного сектора и академических учреждений, в частности, компании – производители телекоммуникационного оборудования, разработчики технических средств и программного обеспечения, сетевые операторы, а также региональные телекоммуникационные организации», — сообщает Постоянное представительство Украины в отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

МСЭ задействован в международном сотрудничестве при распределении спутниковых орбит, координирует глобальное использование радиочастотного спектра, устанавливает мировые стандарты, способствующие бесперебойной взаимосвязи широкого спектра коммуникационных систем. Украина является членом МСЭ с 7 мая 1947 года.

17 мая 1918 года по пути на Дальний Восток восстал Чехословацкий корпус, что дало начало полномасштабной Гражданской войне в России. Подробнее.

17 мая 1942 года началось наступление немецких войск под Харьковом, известное как операция «Фредерикус». Подробнее.

17 мая 1970 года норвежский путешественник-исследователь Тур Хейердал отправился на папирусной лодке «Ра-2» из Марокко в плавание через Атлантический океан. Подробнее.

17 мая 1990 года Всемирная организация здравоохранения исключила гомосексуальность из списка психических заболеваний. Подробнее.

17 мая 2006 года в мире впервые отметили Международный день информационного общества. Подробнее.

Церковный праздник 17 мая

17 мая чтят память апостола Андроника и святой Юнии. Подробнее.

Народные приметы

Если день прохладный и дождливый – таким же будет и лето.

Если погода хорошая и сухая, то будет ранняя осень.

Что нельзя делать 17 мая

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя злословить и сплетничать.

Не стоит идти в лес — там просыпаются змеи и могут укусить.