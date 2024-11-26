Deep State: РФ форсировала Оскол, второй день подряд наступает около Двуречной
Фото: Генштаб ВСУ
О продвижении россиян на Харьковщине второй день подряд информируют авторы проекта Deep State.
На обновленных картах видно, что россияне перешли речку Оскол и двигаются на запад в районе Двуречной, недалеко от Новомлинска. При этом, врагу удалось оккупировать часть территорий в Харьковской области.
Напомним, накануне в Deep State сообщали, что ВС РФ продвинулись в Харьковской области сразу на двух направлениях. Враг захватил часть территорий возле Стельмаховки, а также – форсировал Оскол возле Новомлинска.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, война, карты боевых действий, фронт;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 07:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении россиян на Харьковщине второй день подряд информируют авторы проекта Deep State. ".