Deep State: РФ форсировала Оскол, второй день подряд наступает около Двуречной

О продвижении россиян на Харьковщине второй день подряд информируют авторы проекта Deep State.

На обновленных картах видно, что россияне перешли речку Оскол и двигаются на запад в районе Двуречной, недалеко от Новомлинска. При этом, врагу удалось оккупировать часть территорий в Харьковской области.

Напомним, накануне в Deep State сообщали, что ВС РФ продвинулись в Харьковской области сразу на двух направлениях. Враг захватил часть территорий возле Стельмаховки, а также – форсировал Оскол возле Новомлинска.