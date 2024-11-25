Відразу на двох напрямках у Харківській області просунувся ворог – Deep State
Фото: Генштаб ЗСУ
Автори проєкту Deep State 25 листопада оновили карти бойових дій, вказавши просування росіян на Харківщині.
На картах видно, що РФ спромоглася захопити частину нових територій відразу на двох напрямках у регіоні. Так частина земель вона окупувала в районі Дворічної поблизу Новомлинська.
Крім того, росіяни успішно атакували і на Куп’янському напрямку, зазначають аналітики. Ворог захопив частину територій біля Стельмахівки.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Deep State, карты, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 07:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State 25 листопада оновили карти бойових дій, вказавши просування росіян на Харківщині.".