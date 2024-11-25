Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State
Фото: Генштаб ВСУ
Авторы проекта Deep State 25 ноября обновили карты, указав продвижение россиян на Харьковщине.
На картах видно, что РФ смогла захватить часть новых территорий сразу на двух направлениях в регионе. Так часть земель она оккупировала в районе Двуречной, вблизи Новомлинска.
Кроме того, россияне успешно атаковали и на Купянском направлении, отмечают аналитики. Враг захватил часть территорий возле Стельмаховки.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, карты, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 07:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State 25 ноября обновили карты, указав продвижение россиян на Харьковщине.".