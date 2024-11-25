Сразу на двух направлениях в Харьковской области продвинулся враг – Deep State

Авторы проекта Deep State 25 ноября обновили карты, указав продвижение россиян на Харьковщине.

На картах видно, что РФ смогла захватить часть новых территорий сразу на двух направлениях в регионе. Так часть земель она оккупировала в районе Двуречной, вблизи Новомлинска.

Кроме того, россияне успешно атаковали и на Купянском направлении, отмечают аналитики. Враг захватил часть территорий возле Стельмаховки.