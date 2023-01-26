Синегубов: На Харьковщине из-за обстрела Казачьей Лопани ранена женщина

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе.

Есть попадание в жилой дом. По предварительной информации, ранение получила 70-летняя женщина.

Еще враг обстрелял Купянск. Там разрушен частный жилой дом.