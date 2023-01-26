Синегубов: На Харьковщине из-за обстрела Казачьей Лопани ранена женщина
Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе.
Есть попадание в жилой дом. По предварительной информации, ранение получила 70-летняя женщина.
Еще враг обстрелял Купянск. Там разрушен частный жилой дом.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 14:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".