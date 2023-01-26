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Синегубов: На Харьковщине из-за обстрела Казачьей Лопани ранена женщина

Общество 14:04   26.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: На Харьковщине из-за обстрела Казачьей Лопани ранена женщина

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе.

Есть попадание в жилой дом. По предварительной информации, ранение получила 70-летняя женщина.

Еще враг обстрелял Купянск. Там разрушен частный жилой дом.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 14:04;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирное население Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".