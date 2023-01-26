В ближайшее время в Харькове будет взрыв — предупреждает Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что на Северной Салтовке обнаружили неразорвавшийся боеприпас — будут подрывать.
«В одном из самых пострадавших микрорайонов Северной Салтовки наши спасатели обнаружили сегодня неразорвавшуюся вражескую кассету. Кассета вмерзла в землю и вывезти ее из города для обезвреживания невозможно. Поэтому в ГСЧС приняли решение подрывать кассету на месте обнаружения. В ближайшее время вы услышите звук взрыва. Не пугайтесь – это плановое разминирование», — предупредил Терехов в telegram.
Он призвал всех жителей районов города, которые находились под вражескими обстрелами, быть осмотрительными.
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«Кто знает, сколько еще подобных подарков русскому миру в наших дворах», — отметил мэр.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 12:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что на Северной Салтовке обнаружили неразорвавшийся боеприпас — будут подрывать".