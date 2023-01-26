В ближайшее время в Харькове будет взрыв — предупреждает Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что на Северной Салтовке обнаружили неразорвавшийся боеприпас — будут подрывать.

«В одном из самых пострадавших микрорайонов Северной Салтовки наши спасатели обнаружили сегодня неразорвавшуюся вражескую кассету. Кассета вмерзла в землю и вывезти ее из города для обезвреживания невозможно. Поэтому в ГСЧС приняли решение подрывать кассету на месте обнаружения. В ближайшее время вы услышите звук взрыва. Не пугайтесь – это плановое разминирование», — предупредил Терехов в telegram.

Он призвал всех жителей районов города, которые находились под вражескими обстрелами, быть осмотрительными.

«Кто знает, сколько еще подобных подарков русскому миру в наших дворах», — отметил мэр.