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В ближайшее время в Харькове будет взрыв — предупреждает Терехов

Происшествия 12:07   26.01.2023
Оксана Горун
В ближайшее время в Харькове будет взрыв — предупреждает Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что на Северной Салтовке обнаружили неразорвавшийся боеприпас — будут подрывать.

«В одном из самых пострадавших микрорайонов Северной Салтовки наши спасатели обнаружили сегодня неразорвавшуюся вражескую кассету. Кассета вмерзла в землю и вывезти ее из города для обезвреживания невозможно. Поэтому в ГСЧС приняли решение подрывать кассету на месте обнаружения. В ближайшее время вы услышите звук взрыва. Не пугайтесь – это плановое разминирование», — предупредил Терехов в telegram.

Он призвал всех жителей районов города, которые находились под вражескими обстрелами, быть осмотрительными.

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«Кто знает, сколько еще подобных подарков русскому миру в наших дворах», — отметил мэр.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 12:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что на Северной Салтовке обнаружили неразорвавшийся боеприпас — будут подрывать".