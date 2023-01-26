В Харькове за коммуналку платят только 40,7% — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального марафона рассказал о ситуации с коммунальными платежами в Харькове.
«Город Харьков с первого дня войны, с 24 февраля прошлого года, страдает от снарядов, шли боевые действия в окрестностях города Харькова. Поэтому в то время многие жители Харькова уехали из города, и, как следствие, они не могли оплачивать коммунальные услуги. Сейчас тенденция такова, что харьковчане возвращаются в свои дома. И если взять в абсолютных цифрах, то сейчас процент мобилизации платежей 40,7%. По сравнению с прошлым годом, это действительно большое сокращение», — признался Терехов.
При этом мэр отметил, что харьковчане постепенно возвращаются в свои дома, и ситуация с платежами «выравнивается».
Также Терехов сообщил, что коммунальные предприятия Харькова получают дотации из городского бюджета, чтобы в таких условиях иметь возможность платить зарплату людям. Также КП нуждаются в средствах для ремонта дефектов, возникающих из-за гидроударов, отключения электричества и так далее.
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«Сейчас у коммунальных предприятий нет долгов по зарплате, они обеспечены определенным резервом материалов, которые они используют в аварийных ситуациях», — сказал Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 12:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального марафона рассказал о ситуации с коммунальными платежами в Харькове".