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В Харькове за коммуналку платят только 40,7% — Терехов

Общество 12:01   26.01.2023
Оксана Горун
В Харькове за коммуналку платят только 40,7% — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального марафона рассказал о ситуации с коммунальными платежами в Харькове.

«Город Харьков с первого дня войны, с 24 февраля прошлого года, страдает от снарядов, шли боевые действия в окрестностях города Харькова. Поэтому в то время многие жители Харькова уехали из города, и, как следствие, они не могли оплачивать коммунальные услуги. Сейчас тенденция такова, что харьковчане возвращаются в свои дома. И если взять в абсолютных цифрах, то сейчас процент мобилизации платежей 40,7%. По сравнению с прошлым годом, это действительно большое сокращение», — признался Терехов.

При этом мэр отметил, что харьковчане постепенно возвращаются в свои дома, и ситуация с платежами «выравнивается».

Также Терехов сообщил, что коммунальные предприятия Харькова получают дотации из городского бюджета, чтобы в таких условиях иметь возможность платить зарплату людям. Также КП нуждаются в средствах для ремонта дефектов, возникающих из-за гидроударов, отключения электричества и так далее.

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«Сейчас у коммунальных предприятий нет долгов по зарплате, они обеспечены определенным резервом материалов, которые они используют в аварийных ситуациях», — сказал Игорь Терехов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 января 2023 в 12:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального марафона рассказал о ситуации с коммунальными платежами в Харькове".