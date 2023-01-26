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У Харкові за комуналку платять лише 40,7% – Терехов

Економіка 12:01   26.01.2023
Оксана Горун
У Харкові за комуналку платять лише 40,7% – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного марафону розповів про ситуацію із комунальними платежами в Харкові.

“Місто Харків із першого дня війни, з 24 лютого минулого року, потерпає від снарядів, ішли бойові дії на околицях міста Харкова. Тому в той час багато жителів Харкова виїхали з міста, і як наслідок вони не могли сплачувати комунальні послуги. Зараз тенденція така, що харків’яни повертаються до своїх домівок. І якщо взяти в абсолютних цифрах, то зараз відсоток мобілізації платежів – 40,7 %. Порівняно з минулим роком це дійсно велике скорочення”, – зізнався Терехов.

При цьому мер зазначив, що харків’яни поступово повертаються до своїх будинків, і ситуація з платежами “вирівнюється”.

Також Терехов повідомив, що комунальні підприємства Харкова одержують дотації з міського бюджету, щоб у таких умовах мати можливість платити зарплату людям. Також КП потребують засобів для ремонту дефектів, що виникають через гідроудари, відключення електрики тощо.

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“Зараз комунальні підприємства не мають боргів із зарплати, вони забезпечені певним резервом матеріалів, які вони використовують в аварійних ситуаціях”, – сказав Ігор Терехов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 12:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного марафону розповів про ситуацію із комунальними платежами в Харкові".