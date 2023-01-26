У Харкові за комуналку платять лише 40,7% – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері національного марафону розповів про ситуацію із комунальними платежами в Харкові.

“Місто Харків із першого дня війни, з 24 лютого минулого року, потерпає від снарядів, ішли бойові дії на околицях міста Харкова. Тому в той час багато жителів Харкова виїхали з міста, і як наслідок вони не могли сплачувати комунальні послуги. Зараз тенденція така, що харків’яни повертаються до своїх домівок. І якщо взяти в абсолютних цифрах, то зараз відсоток мобілізації платежів – 40,7 %. Порівняно з минулим роком це дійсно велике скорочення”, – зізнався Терехов.

При цьому мер зазначив, що харків’яни поступово повертаються до своїх будинків, і ситуація з платежами “вирівнюється”.

Також Терехов повідомив, що комунальні підприємства Харкова одержують дотації з міського бюджету, щоб у таких умовах мати можливість платити зарплату людям. Також КП потребують засобів для ремонту дефектів, що виникають через гідроудари, відключення електрики тощо.

“Зараз комунальні підприємства не мають боргів із зарплати, вони забезпечені певним резервом матеріалів, які вони використовують в аварійних ситуаціях”, – сказав Ігор Терехов.