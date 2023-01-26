Найближчим часом у Харкові буде вибух – попереджає Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що на Північній Салтівці виявили боєприпас, що не розірвався, – будуть підривати.
“В одному з найпостраждаліших мікрорайонів Північної Салтівки наші рятівники виявили сьогодні ворожу касету, яка не розірвалася. Касета вмерзла у землю і вивезти її з міста для знешкодження не виявляється можливим. Тож у ДСНС ухвалили рішення підривати касету на місці виявлення. У найближчі часи ви почуєте звук вибуху. Не лякайтеся – це планове розмінування“, – попередив Терехов у Телеграмі.
Він закликав усіх мешканців районів міста, які перебували під ворожими обстрілами, бути обачними.
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“Хто зна, скільки ще подібних подарунків “руського миру” в наших дворах”, – зазначив мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 12:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що на Північній Салтівці виявили боєприпас, що не розірвався, – будуть підривати".