Найближчим часом у Харкові буде вибух – попереджає Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про те, що на Північній Салтівці виявили боєприпас, що не розірвався, – будуть підривати.

“В одному з найпостраждаліших мікрорайонів Північної Салтівки наші рятівники виявили сьогодні ворожу касету, яка не розірвалася. Касета вмерзла у землю і вивезти її з міста для знешкодження не виявляється можливим. Тож у ДСНС ухвалили рішення підривати касету на місці виявлення. У найближчі часи ви почуєте звук вибуху. Не лякайтеся – це планове розмінування“, – попередив Терехов у Телеграмі.

Він закликав усіх мешканців районів міста, які перебували під ворожими обстрілами, бути обачними.

“Хто зна, скільки ще подібних подарунків “руського миру” в наших дворах”, – зазначив мер.