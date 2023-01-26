На Харківщині рятувальники витягнули жінку з інвалідністю зі зруйнованої хати
Рятувальники спільно з правоохоронцями та медиками евакуювали жінку із напівзруйнованого житлового будинку, повідомила ДСНС.
Вранці 26 січня ворог вкотре обстріляв житлові квартали прикордонного селища Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу кілька житлових будинків отримали серйозні пошкодження.
Рятувальники спільно з поліцейськими та медиками витягли жінку-інваліда з-під уламків одного напівзруйнованого будинку. Її одразу госпіталізували до лікарні. На щастя, значних ушкоджень вона не зазнала.
Пожежі не було, як і жертв та інших постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2023 в 15:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники спільно з правоохоронцями та медиками евакуювали жінку із напівзруйнованого житлового будинку, повідомила ДСНС.".