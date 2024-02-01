Будут ли восстанавливать Оскольскую ГЭС на Харьковщине — информация Минэнерго
Оскольскую гидроэлектростанцию в Изюмском районе Харьковской области, частично разрушенную весной 2022 года, планируют восстановить, рассказал журналистам в Харькове министр энергетики Украины Герман Галущенко.
«Оскольская, как и Каховская ГЭС, — это не просто маневровые мощности, это наша генерация, которая полностью соответствует целям зеленого перехода, нашей энергетической стратегии. Безусловно, нужно восстановить этот объект… Если мы говорим о восстановлении гидрогенерации, то мы уже активно сейчас сотрудничаем с партнерами. Мы хотим привлечь страны, которые максимально используют гидрогенерацию. Есть страны, где доля гидрогенерации достигает половины электроэнергии. Поэтому мы с ними будем работать и как раз мы хотим получить их опыт, их технологии для восстановления», — сказал Галущенко.
Оскольское водохранилище было создано в 1957 году с целью регулирования уровня воды в канале Северский Донец-Донбасс. Электроэнергия, произведенная на Оскольской ГЭС, использовалась для нужд ближайших населенных пунктов. Гидроузел был взорван 2 апреля 2022 года — плотина подверглась частичным разрушениям, из-за чего из водохранилища ушло около 355 миллионов кубометров воды, открыв порядка 9 тысяч гектаров заиленного дна. Областная экоинспекция оценила ущерб окружающей среде в более чем 3 миллиарда гривен.
В декабре 2023 года в ХОВА сообщали, что гидротехническое сооружение уже разминировано силами КП «Вода Донбасса», продолжается разбор части завалов. В дальнейшем планируется обследование его целостности для принятия решения о капремонте.
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- Категории: Политика, Харьков, Экономика; Теги: галущенко, Минэнерго, оскольская гэс, Оскольское водохранилище, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 08:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оскольскую гидроэлектростанцию в Изюмском районе Харьковской области, частично разрушенную весной 2022 года, планируют восстановить.".