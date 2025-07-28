Выкопал прудик, не спросив разрешения: жителя Харьковщины будут судить (фото)

33-летний житель Берестинского района предстанет перед судом за попытку создать прудик в районе села Копанки.

В августе 2024 года мужчина арендовал экскаватор у частной компании и начал копать искусственный водоем — в пределах пруда, который был раньше неподалеку от села, но пересох. В прокуратуре не уточнили, как местный житель планировал использовать этот водоем. Однако подчеркнули: никаких разрешительных документов на такую деятельность, как и на право собственности или пользования на землю, у него не было.

«Без согласований и разрешений было снято 448,9 куб. м поверхностного слоя почвы с территории площадью более 0,01 га, принадлежащего к землям коммунальной собственности. Полученную почву мужчина использовал для формирования земляной насыпи в пределах русла высохшего водоема. Такие действия противоречат положению земельного и водного законодательства. Земли водного фонда имеют специальный правовой режим и любое вмешательство в их состояние возможно исключительно на основании решений уполномоченных органов власти», — заявили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

В итоге попытка создать пруд привела к тому, что мужчине вначале сообщили о подозрении в незаконном завладении почвенным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах, а затем передали обвинительный акт по этому делу в суд.