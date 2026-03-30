Live

Ціни на інгредієнти для пасок у Харкові за рік зросли – мерія

Суспільство 09:47   30.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Фото: ХМР

У пресслужбі мерії повідомили, що проаналізували ціни на продукти в Харкові, що використовують для випікання паски. Як виявилося, дешевше за рік став лише цукор, решта товарів подорожчала. 

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку розповіли, що середня вартість продуктів по місту така:

  • борошно пшеничне вищого ґатунку в торгових закладах коштує в середньому від 23 до 35 грн/кг,
  • цукор – від 25 до 30 грн/кг,
  • дріжджі сухі – від 7 до 14 грн/11 г,
  • свіжі дріжджі – від 11 до 10 грн/2 р.

Тобто, порівняно з таким же періодом минулого року ціни на продукти зросли на 3-7%. Подешевшав на 17% лише цукор.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Ціни на інгредієнти для пасок у Харкові за рік зросли – мерія», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
