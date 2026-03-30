Ціни на інгредієнти для пасок у Харкові за рік зросли – мерія

У пресслужбі мерії повідомили, що проаналізували ціни на продукти в Харкові, що використовують для випікання паски. Як виявилося, дешевше за рік став лише цукор, решта товарів подорожчала.

У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку розповіли, що середня вартість продуктів по місту така:

борошно пшеничне вищого ґатунку в торгових закладах коштує в середньому від 23 до 35 грн/кг,

цукор – від 25 до 30 грн/кг,

дріжджі сухі – від 7 до 14 грн/11 г,

свіжі дріжджі – від 11 до 10 грн/2 р.

Тобто, порівняно з таким же періодом минулого року ціни на продукти зросли на 3-7%. Подешевшав на 17% лише цукор.