Ціни на інгредієнти для пасок у Харкові за рік зросли – мерія
Фото: ХМР
У пресслужбі мерії повідомили, що проаналізували ціни на продукти в Харкові, що використовують для випікання паски. Як виявилося, дешевше за рік став лише цукор, решта товарів подорожчала.
У департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку розповіли, що середня вартість продуктів по місту така:
- борошно пшеничне вищого ґатунку в торгових закладах коштує в середньому від 23 до 35 грн/кг,
- цукор – від 25 до 30 грн/кг,
- дріжджі сухі – від 7 до 14 грн/11 г,
- свіжі дріжджі – від 11 до 10 грн/2 р.
Тобто, порівняно з таким же періодом минулого року ціни на продукти зросли на 3-7%. Подешевшав на 17% лише цукор.
Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 09:47;