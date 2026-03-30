Цены на ингредиенты для куличей в Харькове за год выросли – мэрия
Фото: ХГС
В пресс-службе мэрии сообщили, что проанализировали цены на продукты в Харькове, которые используют для выпекания пасхальных куличей. Как оказалось, дешевле за год стал только сахар, остальные товары подорожали.
В департаменте административных услуг и потребительского рынка рассказали, что средняя стоимость продуктов по городу следующая:
- мука пшеничная высшего сорта в торговых заведениях стоит в среднем от 23 до 35 грн/кг,
- сахар — от 25 до 30 грн/кг,
- дрожжи сухие — от 7 до 14 грн/11 г,
- свежие дрожжи — от 11 до 10 грн/2 г.
То есть, в сравнении с таким же периодом прошлого года цены на продукты выросли на 3-7%. Подешевел на 17% процентов только сахар.
- • Дата публикации материала: 30 марта 2026 в 09:47;