Какие цены на куриные яйца в Харькове перед Пасхой

В пресс-службе мэрии констатировали: в сравнении с таким же периодом в 2025 году, куриные яйца стали дороже на 18%.

«Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, в супермаркетах Харькова цены на яйца в упаковке колеблются от 75 до 110 грн./10 шт. Яйца без упаковки стоят от 67 до 80 грн./10 шт. На рынках города стоимость яиц составляет от 60 до 90 грн./10 шт», – пишут в горсовете.

Напомним, ранее МГ «Объектив» также передавала, что цены на ингредиенты для куличей в Харькове за год выросли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Как оказалось, дешевле за год стал только сахар, остальные товары подорожали. В сравнении с таким же периодом прошлого года цены на продукты выросли на 3-7%. Подешевел на 17% процентов только сахар.