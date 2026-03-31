Какие цены на куриные яйца в Харькове перед Пасхой

Общество 11:13   31.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе мэрии констатировали: в сравнении с таким же периодом в 2025 году, куриные яйца стали дороже на 18%.

«Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, в супермаркетах Харькова цены на яйца в упаковке колеблются от 75 до 110 грн./10 шт. Яйца без упаковки стоят от 67 до 80 грн./10 шт. На рынках города стоимость яиц составляет от 60 до 90 грн./10 шт», – пишут в горсовете.

Напомним, ранее МГ «Объектив» также передавала, что цены на ингредиенты для куличей в Харькове за год выросли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Как оказалось, дешевле за год стал только сахар, остальные товары подорожали. В сравнении с таким же периодом прошлого года цены на продукты выросли на 3-7%. Подешевел на 17% процентов только сахар.

Читайте также: Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять

Популярно
Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории
31.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 31 марта: бои, обстрелы Золочевщины
Новости Харькова — главное 31 марта: бои, обстрелы Золочевщины
31.03.2026, 10:32
45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове
45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове
30.03.2026, 19:55
Двое пострадавших, россияне били БпЛА – Синегубов о сутках в области
Двое пострадавших, россияне били БпЛА – Синегубов о сутках в области
31.03.2026, 08:50
Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
31.03.2026, 09:35
Какие цены на куриные яйца в Харькове перед Пасхой
Какие цены на куриные яйца в Харькове перед Пасхой
31.03.2026, 11:13

Новости по теме:

31.03.2026
Псевдоминирования Харькова и области: за сутки копы проверили 401 объект
31.03.2026
Харьковский зоопарк меняет часы работы: когда можно будет гулять
31.03.2026
Новости Харькова — главное 31 марта: бои, обстрелы Золочевщины
30.03.2026
Трамваи в одном из районов Харькова изменят маршрут и не будут ходить 31 марта
30.03.2026
45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове


  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 11:13;

