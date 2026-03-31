Какие цены на куриные яйца в Харькове перед Пасхой
В пресс-службе мэрии констатировали: в сравнении с таким же периодом в 2025 году, куриные яйца стали дороже на 18%.
«Как отметили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, в супермаркетах Харькова цены на яйца в упаковке колеблются от 75 до 110 грн./10 шт. Яйца без упаковки стоят от 67 до 80 грн./10 шт. На рынках города стоимость яиц составляет от 60 до 90 грн./10 шт», – пишут в горсовете.
Напомним, ранее МГ «Объектив» также передавала, что цены на ингредиенты для куличей в Харькове за год выросли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Как оказалось, дешевле за год стал только сахар, остальные товары подорожали. В сравнении с таким же периодом прошлого года цены на продукты выросли на 3-7%. Подешевел на 17% процентов только сахар.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Какие цены на куриные яйца в Харькове перед Пасхой», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 11:13;