В Харькове с 3 октября на четыре дня закрывают движение на улице в центре
Фото: ХФ «Газсети»
С 8:00 3 октября до 20:00 6 октября будет запрещено движение транспорта на Немецком въезде — от ул. Алчевских до ул. Григория Сковороды.
О перекрытии предупредили в мэрии Харькова.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» ремонта магистральных трубопроводов», — уточнили в горсовете.
Объехать закрытый участок можно по соседним улицам: Алчевских, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и так далее.
Напомним, с 1 октября в Харькове восстановили трамвайный маршрут, который не работал с начала полномасштабного вторжения. Теперь трамвай №23 доезжает с Салтовки до ХТЗ по проспекту Тракторостороителей.
2 октября 2025 в 21:28
