В Харькове с 3 октября на четыре дня закрывают движение на улице в центре

Транспорт 21:28   02.10.2025
Оксана Горун
В Харькове с 3 октября на четыре дня закрывают движение на улице в центре Фото: ХФ «Газсети»

С 8:00 3 октября до 20:00 6 октября будет запрещено движение транспорта на Немецком въезде — от ул. Алчевских до ул. Григория Сковороды.

О перекрытии предупредили в мэрии Харькова.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» ремонта магистральных трубопроводов», — уточнили в горсовете.

Иллюстрация: GoogleMaps

Объехать закрытый участок можно по соседним улицам: Алчевских, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и так далее.

Читайте также: Не сошлись во взглядах на правила парковки: нападение в кафе в Харькове

Напомним, с 1 октября в Харькове восстановили трамвайный маршрут, который не работал с начала полномасштабного вторжения. Теперь трамвай №23 доезжает с Салтовки до ХТЗ по проспекту Тракторостороителей.

Автор: Оксана Горун
