В Харькове с 3 октября на четыре дня закрывают движение на улице в центре

С 8:00 3 октября до 20:00 6 октября будет запрещено движение транспорта на Немецком въезде — от ул. Алчевских до ул. Григория Сковороды.

О перекрытии предупредили в мэрии Харькова.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения КП «Харьковские тепловые сети» ремонта магистральных трубопроводов», — уточнили в горсовете.

Объехать закрытый участок можно по соседним улицам: Алчевских, Ярослава Мудрого, Григория Сковороды и так далее.

