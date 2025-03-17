Синегубов: не завершив этот отопительный сезон, начали подготовку к следующему
О том, что на Харьковщине уже начали подготовку к следующему отопительному сезону, а также – что планируют реализовать в ходе проведения работ, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Конечно, отопительный сезон – это вызов для нас каждый год. И вот сейчас мы уже можем констатировать, что отопительный сезон на завершающем этапе, однако мы уже сегодня начинаем подготовку к новому отопительному сезону», – сказал начальник ХОВА.
Он также рассказал, что именно хотят успеть в ходе работ.
«Ну, конечно, на первом месте – это децентрализация системы отопления, это модульные котельные, это когенерационные установки. То есть, мы по максимуму должны создать резерв прочности, внутренней устойчивости. На случай попадания в какие-то объекты, должны иметь альтернативу. И, конечно, что мы, например, в прошлом году установили около 40 когенерационных установок по всей нашей территории, на этот год у нас еще больше планы, и здесь, конечно, мы, опять же, мобилизуем все абсолютные ресурсы. И наши внутренние, там где громады должны это все построить за свой счет, так и международную, конечно, помощь, так и профильных министерств», – уточнил Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Харьковщине уже начали подготовку к следующему отопительному сезону рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".