Live
  • Пн 17.03.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.23

Синегубов: не завершив этот отопительный сезон, начали подготовку к следующему

Общество 11:47   17.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: не завершив этот отопительный сезон, начали подготовку к следующему Скриншот

О том, что на Харьковщине уже начали подготовку к следующему отопительному сезону, а также – что планируют реализовать в ходе проведения работ, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Конечно, отопительный сезон – это вызов для нас каждый год. И вот сейчас мы уже можем констатировать, что отопительный сезон на завершающем этапе, однако мы уже сегодня начинаем подготовку к новому отопительному сезону», – сказал начальник ХОВА.

Он также рассказал, что именно хотят успеть в ходе работ.

«Ну, конечно, на первом месте – это децентрализация системы отопления, это модульные котельные, это когенерационные установки. То есть, мы по максимуму должны создать резерв прочности, внутренней устойчивости. На случай попадания в какие-то объекты, должны иметь альтернативу. И, конечно, что мы, например, в прошлом году установили около 40 когенерационных установок по всей нашей территории, на этот год у нас еще больше планы, и здесь, конечно, мы, опять же, мобилизуем все абсолютные ресурсы. И наши внутренние, там где громады должны это все построить за свой счет, так и международную, конечно, помощь, так и профильных министерств», – уточнил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Этот отопительный сезон стал самым тяжелым, когда его завершат: данные мэра

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 17 марта: смертельные пожары, статистика тревог
Новости Харькова – главное за 17 марта: смертельные пожары, статистика тревог
17.03.2025, 13:14
Облачно и с мокрым снегом – погода в Харькове и области на 17 марта
Облачно и с мокрым снегом – погода в Харькове и области на 17 марта
16.03.2025, 21:37
Сегодня 17 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 марта: какой праздник и день в истории
17.03.2025, 06:00
Теперь люди могут жить в Харькове по-другому: что поменялось – Терехов
Теперь люди могут жить в Харькове по-другому: что поменялось – Терехов
16.03.2025, 15:10
Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото)
Смертельный пожар произошел утром на Харьковщине (фото)
17.03.2025, 12:33
Более сотни военных потеряла РФ за сутки на Харьковском направлении — ВСУ
Более сотни военных потеряла РФ за сутки на Харьковском направлении — ВСУ
17.03.2025, 13:11

Новости по теме:

11:05
Этот отопительный сезон стал самым тяжелым, когда его завершат: данные мэра
07:14
«Будем видеть» — Терехов о том, как в Харькове защитили энергетику от ударов
20:25
«Очень дорого» — Терехов рассказал, где берут деньги на энергодецентрализацию
20:59
Децентрализация энергосистемы в Харькове идет по плану — Минразвития
16:16
97% домов на Харьковщине с теплом. 8 громад еще не начали отопительный сезон

Вы читали новость: «Синегубов: не завершив этот отопительный сезон, начали подготовку к следующему»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что на Харьковщине уже начали подготовку к следующему отопительному сезону рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".