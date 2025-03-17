Синєгубов: не завершивши цей опалювальний сезон, почали підготовку до нового

Про те, що на Харківщині вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону, а також – що планують реалізувати у ході проведення робіт, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Звичайно, опалювальний сезон – це виклик для нас щороку. І ось наразі ми вже можемо констатувати, що опалювальний сезон на завершальному етапі, однак ми вже сьогодні розпочинаємо підготовку до нового опалювального сезону”, – сказав начальник ХОВА.

Він також розповів, що саме хочуть встигнути у ході робіт.

“Ну, звичайно, на першому місці – це децентралізація системи опалення, це модульні котельні, це когенераційні установки. Тобто, ми по максимуму маємо створити резерв міцності, внутрішньої стійкості. На випадок влучання в якісь об’єкти, маємо мати альтернативу. І, звичайно, що ми, наприклад, минулого року встановили біля 40 когенераційних установок по всій нашій території, на цей рік у нас ще більше плани, і тут, звичайно, ми, знову ж таки, мобілізуємо всі абсолютні ресурси. І наші внутрішні, там де громади мають це все побудувати за власний кошт, так і міжнародну, звичайно, допомогу, так і профільних міністерств”, – уточнив Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”