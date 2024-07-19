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Установки, которые обеспечат теплом горожан, привезли в Харьков (фото)

Общество 17:37   19.07.2024
Оксана Якушко
Установки, которые обеспечат теплом горожан, привезли в Харьков (фото) Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики готовятся монтировать две когенерационные установки мощностью 70 кВт, сообщил Харьковский горсовет.

Когенерационные установки уже доставили на место монтажа. В случае блекаута они смогут обеспечить бесперебойным тепло- и водоснабжением более 2 тысяч жителей.

Это первая партия оборудования, поступившая от Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) для КП «Харьковские тепловые сети».

В ближайшее время в Харьков привезут еще две такие установки.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики готовятся монтировать две когенерационные установки мощностью 70 кВт, сообщил Харьковский горсовет.".