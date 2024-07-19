Установки, которые обеспечат теплом горожан, привезли в Харьков (фото)

Коммунальщики готовятся монтировать две когенерационные установки мощностью 70 кВт, сообщил Харьковский горсовет.

Когенерационные установки уже доставили на место монтажа. В случае блекаута они смогут обеспечить бесперебойным тепло- и водоснабжением более 2 тысяч жителей.

Это первая партия оборудования, поступившая от Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) для КП «Харьковские тепловые сети».

В ближайшее время в Харьков привезут еще две такие установки.