Установки, которые обеспечат теплом горожан, привезли в Харьков (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики готовятся монтировать две когенерационные установки мощностью 70 кВт, сообщил Харьковский горсовет.
Когенерационные установки уже доставили на место монтажа. В случае блекаута они смогут обеспечить бесперебойным тепло- и водоснабжением более 2 тысяч жителей.
Это первая партия оборудования, поступившая от Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) для КП «Харьковские тепловые сети».
В ближайшее время в Харьков привезут еще две такие установки.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: КП "Харьковские тепловые сети", КП "ХТС", тепло, установки, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 17:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики готовятся монтировать две когенерационные установки мощностью 70 кВт, сообщил Харьковский горсовет.".