Установки, які у блекаут забезпечать теплом містян, привезли до Харкова
Комунальники готуються монтувати дві когенераційні установки потужністю 70 кВт, повідомила Харківська міськрада.
Когенераційні установки вже доставили на місце монтажу. У разі блекауту вони зможуть забезпечити безперебійним тепло- та водопостачанням понад 2 тис. мешканців.
Це перша партія обладнання, яка надійшла від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) до КП «Харківські теплові мережі».
Найближчим часом до Харкова привезуть ще дві такі установки.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КП "Харьковские тепловые сети", КП "ХТС", тепло, установки, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники готуються монтувати дві когенераційні установки потужністю 70 кВт, повідомила Харківська міськрада.".