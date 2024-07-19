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Установки, які у блекаут забезпечать теплом містян, привезли до Харкова

Суспільство 17:37   19.07.2024
Оксана Якушко
Установки, які у блекаут забезпечать теплом містян, привезли до Харкова

Комунальники готуються монтувати дві когенераційні установки потужністю 70 кВт, повідомила Харківська міськрада.

Когенераційні установки вже доставили на місце монтажу. У разі блекауту вони зможуть забезпечити безперебійним тепло- та водопостачанням понад 2 тис. мешканців.

Це перша партія обладнання, яка надійшла від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) до КП «Харківські теплові мережі».

Найближчим часом до Харкова привезуть ще дві такі установки.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Установки, які у блекаут забезпечать теплом містян, привезли до Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 17:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники готуються монтувати дві когенераційні установки потужністю 70 кВт, повідомила Харківська міськрада.".