Установки, які у блекаут забезпечать теплом містян, привезли до Харкова

Комунальники готуються монтувати дві когенераційні установки потужністю 70 кВт, повідомила Харківська міськрада.

Когенераційні установки вже доставили на місце монтажу. У разі блекауту вони зможуть забезпечити безперебійним тепло- та водопостачанням понад 2 тис. мешканців.

Це перша партія обладнання, яка надійшла від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) до КП «Харківські теплові мережі».

Найближчим часом до Харкова привезуть ще дві такі установки.