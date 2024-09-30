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Коммунальщики за средства ЮНИСЕФ отремонтировали теплотрассу в Харькове (фото)

Общество 17:44   30.09.2024
Оксана Якушко
Коммунальщики за средства ЮНИСЕФ отремонтировали теплотрассу в Харькове (фото) Фото: Харьковский горсовет

Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» при поддержке ЮНИСЕФ заканчивают реконструкцию большой теплотрассы, которая обеспечит теплом более 60 тысяч человек, сообщил Харьковский городской совет.

Последние три года во время отопительного сезона на этом участке из-за аварий постоянно ремонтировали магистраль, говорит начальник Немышлянского филиала предприятия Олег Левченков. Поэтому в жилых домах (от 50 до 300) то и дело приходилось отключать тепло.

При содействии ЮНИСЕФ тепловики уже переложили 475 м магистрали. В скором времени от партнеров ожидают частотные преобразователи, когенерационные установки и генераторы.

Фото: Харьковский горсовет

Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 17:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» при поддержке ЮНИСЕФ заканчивают реконструкцию большой теплотрассы, которая обеспечит теплом более 60 тысяч человек, сообщил Харьковский городской совет.".