Коммунальщики за средства ЮНИСЕФ отремонтировали теплотрассу в Харькове (фото)

Специалисты КП «Харьковские тепловые сети» при поддержке ЮНИСЕФ заканчивают реконструкцию большой теплотрассы, которая обеспечит теплом более 60 тысяч человек, сообщил Харьковский городской совет.

Последние три года во время отопительного сезона на этом участке из-за аварий постоянно ремонтировали магистраль, говорит начальник Немышлянского филиала предприятия Олег Левченков. Поэтому в жилых домах (от 50 до 300) то и дело приходилось отключать тепло.

При содействии ЮНИСЕФ тепловики уже переложили 475 м магистрали. В скором времени от партнеров ожидают частотные преобразователи, когенерационные установки и генераторы.

Фото: Харьковский горсовет