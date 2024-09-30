Комунальники за кошти ЮНІСЕФ відремонтували теплотрасу у Харкові (фото)
Фахівці КП «Харківські теплові мережі» за підтримки ЮНІСЕФ закінчують реконструкцію великої теплотраси, яка забезпечить теплом понад 60 тисяч людей, повідомила Харківська міська рада.
Останні три роки під час опалювального періоду на цій ділянці через аварії постійно ремонтували магістраль, каже начальник Немишлянської філії підприємства Олег Левченков. Тому в житлових будинках (від 50 до 300) доводилося відключати тепло.
За сприяння ЮНІСЕФ тепловики вже переклали 475 м магістралі. Незабаром від партнерів очікують частотні перетворювачі, когенераційні установки та генератори.
Фото: Харківська міськрада
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: КП "Харьковские тепловые сети", КП "ХТС", ремонт теплотрассы, тепловики, теплотрасса, Харків, юнисеф;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці КП «Харківські теплові мережі» за підтримки ЮНІСЕФ закінчують реконструкцію великої теплотраси, яка забезпечить теплом понад 60 тисяч людей, повідомила Харківська міська рада.".