Міст закоханих у сквері «Стрілка» в Харкові закривають на ремонт з 1 жовтня

Підвісний міст у сквері «Стрілка» буде закритий для руху пішоходів з 1 жовтня, повідомили у Харківській міськраді.

Як розповіли в СКП «Харківзеленбуд», там розпочнуться роботи з поточного ремонту.

«Насамперед це стосується безпеки людей, які там ходять. Металеві елементи підвісної конструкції потребують ремонту: видалення іржі та корозії, укріплення опор, фарбування», – повідомили комунальники.

Крім цього, фахівці планують полагодити пішохідне покриття, зокрема, замінять дерев’яні дошки.