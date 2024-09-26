Міст закоханих у сквері «Стрілка» в Харкові закривають на ремонт з 1 жовтня
Фото: Харківська міськрада
Підвісний міст у сквері «Стрілка» буде закритий для руху пішоходів з 1 жовтня, повідомили у Харківській міськраді.
Як розповіли в СКП «Харківзеленбуд», там розпочнуться роботи з поточного ремонту.
«Насамперед це стосується безпеки людей, які там ходять. Металеві елементи підвісної конструкції потребують ремонту: видалення іржі та корозії, укріплення опор, фарбування», – повідомили комунальники.
Крім цього, фахівці планують полагодити пішохідне покриття, зокрема, замінять дерев’яні дошки.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 16:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підвісний міст у сквері «Стрілка» буде закритий для руху пішоходів з 1 жовтня, повідомили у Харківській міськраді.".