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Міст закоханих у сквері «Стрілка» в Харкові закривають на ремонт з 1 жовтня

Суспільство 16:54   26.09.2024
Вікторія Яковенко
Міст закоханих у сквері «Стрілка» в Харкові закривають на ремонт з 1 жовтня Фото: Харківська міськрада

Підвісний міст у сквері «Стрілка» буде закритий для руху пішоходів з 1 жовтня, повідомили у Харківській міськраді.

Як розповіли в СКП «Харківзеленбуд», там розпочнуться роботи з поточного ремонту.

«Насамперед це стосується безпеки людей, які там ходять. Металеві елементи підвісної конструкції потребують ремонту: видалення іржі та корозії, укріплення опор, фарбування», – повідомили комунальники.

Крім цього, фахівці планують полагодити пішохідне покриття, зокрема, замінять дерев’яні дошки.

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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 16:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підвісний міст у сквері «Стрілка» буде закритий для руху пішоходів з 1 жовтня, повідомили у Харківській міськраді.".