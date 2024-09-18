Понад п’ять млн грн коштуватиме реконструкція мосту закоханих у Харкові

КП «Харківзеленбуд» оголосило тендер на 5,28 мільйона гривень на ремонт мосту на Нетеченській набережній у сквері “Стрілка”. Аукціон проведуть 23 вересня, повідомляє ХАЦ із посиланням на сайт Prozorro.

“Під час ремонту планують пофарбувати сталеві балки та труби мосту, зробити обрамлення бетонних сходів, влаштувати дощаті покриття, облицьовувати стіни гранітними плитами”, – уточнює ХАЦ.

Проєкт реконструкції мосту замовили у липні. Він коштував 51 тисячу гривень. В антикорупційному центрі нагадали, що у 2021 році КП вже укладало договір на капремонт моста – тоді на це виділили 3 мільйони гривень. Однак його довелося розірвати через початок повномасштабної війни. Ще раніше, 2019 року, на об’єкті встановили освітлення. На нього витратили понад сім мільйонів.