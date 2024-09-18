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Понад п’ять млн грн коштуватиме реконструкція мосту закоханих у Харкові

Суспільство 10:45   18.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад п’ять млн грн коштуватиме реконструкція мосту закоханих у Харкові Фото: СКП “Харківзеленбуд”

КП «Харківзеленбуд» оголосило тендер на 5,28 мільйона гривень на ремонт мосту на Нетеченській набережній у сквері “Стрілка”. Аукціон проведуть 23 вересня, повідомляє ХАЦ із посиланням на сайт Prozorro.

“Під час ремонту планують пофарбувати сталеві балки та труби мосту, зробити обрамлення бетонних сходів, влаштувати дощаті покриття, облицьовувати стіни гранітними плитами”, – уточнює ХАЦ.

Проєкт реконструкції мосту замовили у липні. Він коштував 51 тисячу гривень. В антикорупційному центрі нагадали, що у 2021 році КП вже укладало договір на капремонт моста – тоді на це виділили 3 мільйони гривень. Однак його довелося розірвати через початок повномасштабної війни. Ще раніше, 2019 року, на об’єкті встановили освітлення. На нього витратили понад сім мільйонів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Понад п’ять млн грн коштуватиме реконструкція мосту закоханих у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 10:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківзеленбуд» оголосило тендер на 5,28 мільйона гривень на ремонт мосту на Нетеченській набережній у сквері “Стрілка”. Аукціон проведуть 23 вересня, повідомляє ХАЦ із посиланням на сайт Prozorro.".