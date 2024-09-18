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Больше пяти млн грн будет стоить реконструкция моста влюбленных в Харькове

Общество 10:45   18.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Больше пяти млн грн будет стоить реконструкция моста влюбленных в Харькове Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

КП «Харьковзеленстрой» объявило тендер на 5,28 миллиона гривен на ремонт моста по Нетеченской набережной в сквере «Стрелка». Аукцион проведут 23 сентября, сообщает ХАЦ со ссылкой на сайт Prozorro.

«Во время ремонта планируют покрасить стальные балки и трубы моста, сделать обрамление бетонной лестницы, устроить дощатые покрытия, облицовывать стены гранитными плитами», – уточняет ХАЦ.

Проект реконструкции моста заказали в июле. Он обошелся в 51 тысячу гривен. В антикоррупционном центре напомнили, что в 2021 году КП уже заключало договор  на капремонт моста – тогда выделили 3 миллиона гривен. Однако его пришлось расторгнуть из-за начала полномасштабной войны. Еще раньше, в 2019 году, на объекте установили подсветку. На нее потратили более семи миллионов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 10:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковзеленстрой» объявило тендер на 5,28 миллиона гривен на ремонт моста по Нетеченской набережной в сквере «Стрелка». Аукціон проведут 23 сентября, сообщает ХАЦ со ссылкой на сайт Prozorro.".