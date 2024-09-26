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Мост влюбленных в сквере «Стрелка» в Харькове закрывают на ремонт с 1 октября

Общество 16:54   26.09.2024
Виктория Яковенко
Мост влюбленных в сквере «Стрелка» в Харькове закрывают на ремонт с 1 октября Фото: Харьковский горсовет

Подвесной мост в сквере «Стрелка» будет закрыт для движения пешеходов с 1 октября, сообщили в Харьковском горсовете.

Как рассказали в СКП «Харьковзеленстрой», там начнутся работы по текущему ремонту.

«Прежде всего, это касается безопасности людей, которые там ходят. Металлические элементы подвесной конструкции нуждаются в ремонте: удалении ржавчины и коррозии, укреплении опор, покраске», — сообщили коммунальщики.

Кроме этого, специалисты планируют починить пешеходное покрытие, в частности, заменят деревянные доски.

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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подвесной мост в сквере «Стрелка» будет закрыт для движения пешеходов с 1 октября, сообщили в Харьковском горсовете.".