Мост влюбленных в сквере «Стрелка» в Харькове закрывают на ремонт с 1 октября
Фото: Харьковский горсовет
Подвесной мост в сквере «Стрелка» будет закрыт для движения пешеходов с 1 октября, сообщили в Харьковском горсовете.
Как рассказали в СКП «Харьковзеленстрой», там начнутся работы по текущему ремонту.
«Прежде всего, это касается безопасности людей, которые там ходят. Металлические элементы подвесной конструкции нуждаются в ремонте: удалении ржавчины и коррозии, укреплении опор, покраске», — сообщили коммунальщики.
Кроме этого, специалисты планируют починить пешеходное покрытие, в частности, заменят деревянные доски.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 16:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подвесной мост в сквере «Стрелка» будет закрыт для движения пешеходов с 1 октября, сообщили в Харьковском горсовете.".