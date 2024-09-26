Мост влюбленных в сквере «Стрелка» в Харькове закрывают на ремонт с 1 октября

Подвесной мост в сквере «Стрелка» будет закрыт для движения пешеходов с 1 октября, сообщили в Харьковском горсовете.

Как рассказали в СКП «Харьковзеленстрой», там начнутся работы по текущему ремонту.

«Прежде всего, это касается безопасности людей, которые там ходят. Металлические элементы подвесной конструкции нуждаются в ремонте: удалении ржавчины и коррозии, укреплении опор, покраске», — сообщили коммунальщики.

Кроме этого, специалисты планируют починить пешеходное покрытие, в частности, заменят деревянные доски.

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