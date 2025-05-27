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«Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети» хотят объединить в одно КП

Общество 17:44   27.05.2025
Оксана Якушко
«Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети» хотят объединить в одно КП Фото: ХГС

В Харькове презентовали стратегию восстановления КП «Харьковводоканал», сообщает Харьковский горсовет. 

В мероприятии участвовали мэр Игорь Терехов, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде, представители правительств европейских стран, международных финансовых организаций, агентств, КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети».

Мэр поблагодарил иностранных партнеров, в частности ЮНИСЕФ, за всестороннюю поддержку Харькова в сложные военные времена.

«Кроме того, мы активно работаем над диверсификацией источников водоснабжения. В Харькове появляются скважины, которые обеспечивают подачу воды в больницах. Также мы устанавливаем бюветы с питьевой водой для населения. Но в то же время понимаем, что в целом отрасль водоснабжения требует системных реформ. Именно поэтому вместе с нашими партнерами — ЮНИСЕФ — мы разрабатываем стратегию развития коммунального предприятия на годы вперед», — подчеркнул Игорь Терехов.

Мэр поблагодарил ЮНИСЕФ, которые вложили значительные средства в «Харьковводоканал»: предоставили химические реагенты, генераторы, комплектующие, электрооборудование и многое другое.

Мунир Мамедзаде отметил, что представленная комплексная дорожная карта поможет дальнейшему восстановлению города в секторе водоснабжения. Он также выразил готовность ЮНИСЕФ сотрудничать с Харьковом.

«Эта дорожная карта иллюстрирует, как должно выглядеть восстановление — местное лидерство, реформы, согласованные с ЕС, и умные инвестиции. Харьков сейчас является лидером во внедрении стандартов ЕС на местном уровне, и я уверен, что другие города последуют его примеру. Поэтому разработанная стратегия для восстановления «Харьковводоканала» обеспечит эффективное прозрачное использование инвестиций, которые дополняются еще и внутренними ресурсами», — отметил Мунир Мамедзаде.

Во время технического совещания стороны подчеркнули важность решения об объединении КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети» в одно коммунальное предприятие, принятое городской властью, что будет способствовать предоставлению качественных и бесперебойных коммунальных услуг в Харькове. Также они детально рассмотрели стратегические цели дорожной карты и обсудили дальнейшие конкретные шаги для ее реализации.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 17:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове презентовали стратегию восстановления КП «Харьковводоканал», сообщает Харьковский горсовет. ".