Live
  • Пн 07.04.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.55

Сколько харьковчане задолжали за отопление и горячую воду, рассказали в ХТС

Общество 20:00   07.04.2025
Елена Нагорная
Сколько харьковчане задолжали за отопление и горячую воду, рассказали в ХТС

Общая сумма задолженности бытовых потребителей за услуги по подаче тепловой энергии и горячей воды в Харькове составляет около 8,6 миллиарда гривен, рассказал в интервью МГ «Объектив» финансовый директор КП «Харьковские тепловые сети» Игорь Горишний.

Чтобы мотивировать людей платить по счетам, предприятие уже не первый отопительный сезон размещает на подъездах многоэтажек объявления с общей суммой долга по дому.

«К примеру, жильцы дома №5 по улице Амосова задолжали предприятию 11 миллионов 469 тысяч гривен. Жильцы дома №12 по улице Непокоренных — 9 миллионов 854 тысячи. Дом №77 по проспекту Тракторостроителей — 9 миллионов 813 тысяч. №72 по проспекту Победы — 9 миллионов 247 тысяч. То есть, довольно много жилых домов, жильцы которых имеют значительную задолженность перед Харьковскими тепловыми сетями.», — рассказал Горишний.

При этом, сообщил финансовый директор КП, уровень оплаты населением за услуги в 2024 году составил 87%, что лишь на 6% меньше, чем было до полномасштабной войны.

«2022 год был очень сложный, — отметил Горишний. — Многие люди, видимо, приняли для себя такое решение, что «война, мы платить не будем, война все спишет». Довольно часто такое случалось и слышали это от жильцов. Но потом, знаете, 2023 и 2024 годы доказали, что за услуги придется все-таки платить. В 2022 году оплата за услуги населением составляла около 50%, в 2023 году — около 75%. И нам удалось в 2024 году довести уровень оплаты населением до 87%. Мы предоставляем услуги населению и юридическим лицам, бюджетным организациям. Поэтому в целом по предприятию оплата за предоставленные услуги составляет 93%, а по населению — 87%. Это в прошлом году. В довоенный период этот показатель также достигал 93%. Тогда население немного больше платило, чем в 2024 году. И хочу сказать, что это, пожалуй, результат такой серьезной работы».

Читайте также: Отопительный сезон на Харьковщине подходит к концу: где уже отключили тепло

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новую дорогу на Салтовке предлагают проложить жители Харькова
Новую дорогу на Салтовке предлагают проложить жители Харькова
07.04.2025, 10:57
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
Война спишет или придется платить: Харьковские теплосети — о долгах и войне 📹
07.04.2025, 18:30
В ряде районов Харьковщины – изменения в выдаче пенсий: как получить деньги
В ряде районов Харьковщины – изменения в выдаче пенсий: как получить деньги
07.04.2025, 16:30
Резкое похолодание: в Украине зафиксировали мороз –18°C
Резкое похолодание: в Украине зафиксировали мороз –18°C
07.04.2025, 10:04
Краснокнижные тюльпаны заметили в парках Харькова — фото
Краснокнижные тюльпаны заметили в парках Харькова — фото
07.04.2025, 13:46
Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки
Прогноз погоды на 8 апреля в Харькове и области: дождь, снег, заморозки
07.04.2025, 19:56

Новости по теме:

17:44
Коммунальщики за средства ЮНИСЕФ отремонтировали теплотрассу в Харькове (фото)
17:37
Установки, которые обеспечат теплом горожан, привезли в Харьков (фото)
08:03
Готовятся к зиме: в Харькове на 170 млн грн хотят купить 13 котельных
14:08
160 млн грн, которые выделили на восстановление, присвоили в Харькове — НАБУ
15:17
Какими будут тарифы на тепло и горячую воду, установили в Харькове

Вы читали новость: «Сколько харьковчане задолжали за отопление и горячую воду, рассказали в ХТС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 20:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общая сумма задолженности бытовых потребителей за услуги по подаче тепловой энергии и горячей воды в Харькове составляет около 8,6 миллиарда гривен.".