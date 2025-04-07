Сколько харьковчане задолжали за отопление и горячую воду, рассказали в ХТС

Общая сумма задолженности бытовых потребителей за услуги по подаче тепловой энергии и горячей воды в Харькове составляет около 8,6 миллиарда гривен, рассказал в интервью МГ «Объектив» финансовый директор КП «Харьковские тепловые сети» Игорь Горишний.

Чтобы мотивировать людей платить по счетам, предприятие уже не первый отопительный сезон размещает на подъездах многоэтажек объявления с общей суммой долга по дому.

«К примеру, жильцы дома №5 по улице Амосова задолжали предприятию 11 миллионов 469 тысяч гривен. Жильцы дома №12 по улице Непокоренных — 9 миллионов 854 тысячи. Дом №77 по проспекту Тракторостроителей — 9 миллионов 813 тысяч. №72 по проспекту Победы — 9 миллионов 247 тысяч. То есть, довольно много жилых домов, жильцы которых имеют значительную задолженность перед Харьковскими тепловыми сетями.», — рассказал Горишний.

При этом, сообщил финансовый директор КП, уровень оплаты населением за услуги в 2024 году составил 87%, что лишь на 6% меньше, чем было до полномасштабной войны.

«2022 год был очень сложный, — отметил Горишний. — Многие люди, видимо, приняли для себя такое решение, что «война, мы платить не будем, война все спишет». Довольно часто такое случалось и слышали это от жильцов. Но потом, знаете, 2023 и 2024 годы доказали, что за услуги придется все-таки платить. В 2022 году оплата за услуги населением составляла около 50%, в 2023 году — около 75%. И нам удалось в 2024 году довести уровень оплаты населением до 87%. Мы предоставляем услуги населению и юридическим лицам, бюджетным организациям. Поэтому в целом по предприятию оплата за предоставленные услуги составляет 93%, а по населению — 87%. Это в прошлом году. В довоенный период этот показатель также достигал 93%. Тогда население немного больше платило, чем в 2024 году. И хочу сказать, что это, пожалуй, результат такой серьезной работы».