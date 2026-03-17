Новини Харкова — головне 17 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:52
Підірвався чоловік, горіли сухостої та підприємство – ДСНС про добу в регіоні
За добу на Харківщині вирували 14 пожеж, три з них виникли в Харкові та Харківському районі через російські обстріли, уточнили в облуправлінні ДСНС.
Так вдень після удару БпЛА почалася пожежа на підприємстві в Мерефі – загорівся дах будівлі на площі 100 квадратних метрів. А вночі палав приватний будинок у Рогані. В обох випадках обійшлося без потерпілих.
“Внаслідок побутової пожежі постраждала 1 людина. Пожежа сталася в селищі Лиманівка Лозівського району, постраждала жінка, 1973 року народження. В кімнаті приватного будинку горіли домашні речі на площі 6 квадратних метрів. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – зазначили у ДСНС.
Також 16 березня на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1964 року народження. Він загинув на місці, трагедія сталася в селі Малі Проходи Дергачівської громади.
“За добу ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад шість га. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів “, – додали рятувальники.
07:15
Які загрози були для Харкова цієї ночі
Тривогу для Харкова дали о 00:24. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, прямої загрози для міста не було, однак у сусідній Сумській області зафіксували російські БпЛА.
О 03:25 безпілотники з’явилися на Харківщині в районі Рогані. А о 03:37 дрони взяли курс на Мерефу. Тривога в Харкові тривала до 03:56. Однак і після цього українські захисники повідомляли про БпЛА, що кружляють в області. Інформації про “прильоти” та руйнування станом на 07:15 немає.
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 17 березня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2026 в 07:52;