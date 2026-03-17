Новини Харкова — головне 17 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:52

Підірвався чоловік, горіли сухостої та підприємство – ДСНС про добу в регіоні

За добу на Харківщині вирували 14 пожеж, три з них виникли в Харкові та Харківському районі через російські обстріли, уточнили в облуправлінні ДСНС.

Так вдень після удару БпЛА почалася пожежа на підприємстві в Мерефі – загорівся дах будівлі на площі 100 квадратних метрів. А вночі палав приватний будинок у Рогані. В обох випадках обійшлося без потерпілих.

“Внаслідок побутової пожежі постраждала 1 людина. Пожежа сталася в селищі Лиманівка Лозівського району, постраждала жінка, 1973 року народження. В кімнаті приватного будинку горіли домашні речі на площі 6 квадратних метрів. Причина загоряння потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – зазначили у ДСНС.

Також 16 березня на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік 1964 року народження. Він загинув на місці, трагедія сталася в селі Малі Проходи Дергачівської громади.

“За добу ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад шість га. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів “, – додали рятувальники.

07:15

Які загрози були для Харкова цієї ночі

Тривогу для Харкова дали о 00:24. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, прямої загрози для міста не було, однак у сусідній Сумській області зафіксували російські БпЛА.

О 03:25 безпілотники з’явилися на Харківщині в районі Рогані. А о 03:37 дрони взяли курс на Мерефу. Тривога в Харкові тривала до 03:56. Однак і після цього українські захисники повідомляли про БпЛА, що кружляють в області. Інформації про “прильоти” та руйнування станом на 07:15 немає.