Сьогодні 17 березня 2026: яке свято та день в історії

17 березня в Україні – День мобілізаційного працівника. У світі відзначають День святого Патрика – покровителя Ірландії. У 1674-му Івана Самойловича проголосили “гетьманом обох берегів Дніпра”. У 1874-му народився майбутній перший та єдиний президент Карпатської України Августин Волошин. У 1940-му харківські танки вперше увійшли до Москви. У 1943-му відбулася Різанина в Ремелі. У 1969-му уродженка Києва Голда Меїр стала прем’єр-міністркою Ізраїлю. У 1991-му відбувся перший і єдиний референдум в історії СРСР, на якому населенню запропонували визначити подальшу долю Союзу. У 1995-му Верховна Рада України скасувала неконституційну посаду президента Криму. У 2000-му в Уганді сталося одне з наймасовіших самогубств на релігійному ґрунті. У 2022-му в Харкові після російських обстрілів почалася масштабна пожежа на ринку “Барабашово”.

Свята та пам’ятні дати 17 березня

17 березня в Україні – День мобілізаційного працівника.

Третій вівторок березня – це Всесвітній день соціальної роботи.

У світі відзначають День святого Патрика – покровителя Ірландії.

17 березня в історії

17 березня 493 року помер святий Патрик – покровитель Ірландії. Принаймні, цю дату домовилися вважати датою його смерті. Патрик – реальна історична особистість, християнський місіонер та єпископ. Шанований рядом християнських церков (у тому числі Католицькою та Східною православною) святий насправді ніколи не був канонізований. Цей факт пояснюється тим, що Патрик жив до встановлення чинних законів канонізації.

Багато чого з того, що ми знаємо про Патрика, написав він сам – у своїй “Сповіді”. Цю книгу, яку сьогодні визначили б як мемуари, єпископ склав в останні роки свого життя. Родом Патрик походив із Британії, яка на початку V століття тільки-но перестала бути провінцією Римської імперії. Він народився у християнській сім’ї з римським громадянством.

“Патрик був захоплений у полон і, ймовірно, поневолений у віці 16 років ірландськими мародерами. Протягом наступних шести років він працював пастухом в Ірландії, звертаючись до поглиблення релігійної віри для втіхи. Дотримуючись поради голосу, який він почув уві сні однієї ночі, він втік і знайшов дорогу на кораблі до Британії, де зрештою возз’єднався зі своєю родиною”, – переказує відому частину біографії святого проєкт History.

Далі, згідно зі “Сповіддю” Патрика, він побачив ще один сон, в якому отримав послання під назвою “Голос ірландців” від людини на ім’я Вікторіус. Послання містило благання до Патрика повернутися. Він вивчився в Британії на священника, став єпископом. І вже в цьому сані прибув до Ірландії близько 432 року та почав проповідувати Євангеліє, навертаючи ірландців у християнство. За легендами, для зображення Святої Трійці він використав трилисник. Нині це символ не лише головного ірландського святого, а й усієї країни. Обставини смерті Патрика достеменно не відомі. Він прожив у Ірландії близько 40 років, проповідуючи християнство. А помер у невеличкому селі Саул у графстві Даун – там, де збудував свою першу церкву.

17 березня 1674 року гетьмана Лівобережної України Івана Самойловича проголосили гетьманом “обох берегів Дніпра”. Докладніше.

17 березня 1874 року народився майбутній перший та єдиний президент Карпатської України Августин Волошин. Докладніше.

17 березня 1917 року в Києві створили Українську Центральну Раду. Докладніше.

17 березня 1940 року харківські танки вперше увійшли до Москви. Докладніше.

17 березня 1943 року сталася одна з трагічних подій часів Другої світової війни та окупації України – Різанина в Ремелі. Докладніше.

17 березня 1969 року уродженка Києва Голда Меїр стала прем’єр-міністркою Ізраїлю. Докладніше.

17 березня 1991 року відбувся перший і єдиний референдум в історії СРСР, під час якого населенню запропонували визначити подальшу долю Союзу. Докладніше.

17 березня 1995 року Верховна Рада України скасувала неконституційну посаду президента Криму. Докладніше.

17 березня 2000 року в Уганді сталося одне з наймасовіших самогубств на релігійному ґрунті. Докладніше.

17 березня 2022 року в Харкові після російських обстрілів розпочалася масштабна пожежа на ринку “Барабашово”. Докладніше.

Церковне свято 17 березня

17 березня вшановують пам’ять преподобного Олексія, людину Божу. Докладніше.

Народні прикмети

Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.

Граки граються – на гарну погоду.

Граки зграями в’ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.

Граки кричать – до дощу.

Що не можна робити 17 березня

Краще не призначати цього дня жодних медичних операцій.

Не варто робити великих покупок.