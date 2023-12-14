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Навіть не хочу уявляти наслідки – Варадкар про відмову в підтримці України

Політика 11:47   14.12.2023
Лео Варадкар
прем'єр-міністр Ірландії
Навіть не хочу уявляти наслідки – Варадкар про відмову в підтримці України

Не думаю, що можна допустити від нас сигнал для Америки, що вони мають підтримувати Україну, якщо ми, європейці, не будемо. Україна не втримається без підтримки Євросоюзу та США… Якби ця підтримка припинилася – тоді Путін би переміг, і я навіть не хочу уявляти наслідки для всіх нас.

Автор: Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 11:47;

  • Кореспондент Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не думаю, що можна допустити від нас сигнал для Америки, що вони мають підтримувати Україну, якщо ми, європейці, не будемо.…".