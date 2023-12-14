Даже не хочу представлять последствия — Варадкар об отказе в поддержке Украины

Не думаю, что можно допустить от нас сигнал для Америки, что они должны поддерживать Украину, если мы, европейцы, не будем. Украина не удержится без поддержки Евросоюза и США… Если бы эта поддержка прекратилась – тогда бы Путин победил, и я даже не хочу представлять последствия для всех нас.