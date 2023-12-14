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Даже не хочу представлять последствия — Варадкар об отказе в поддержке Украины

Мир 11:47   14.12.2023
Лео Варадкар
премьер-министр Ирландии
Даже не хочу представлять последствия — Варадкар об отказе в поддержке Украины Фото: страница Лео Варадкара в «Х»

Не думаю, что можно допустить от нас сигнал для Америки, что они должны поддерживать Украину, если мы, европейцы, не будем. Украина не удержится без поддержки Евросоюза и США… Если бы эта поддержка прекратилась – тогда бы Путин победил, и я даже не хочу представлять последствия для всех нас.

Автор: Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 11:47;

  • Корреспондент Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не думаю, что можно допустить от нас сигнал для Америки, что они должны поддерживать Украину, если мы, европейцы, не будем.…".