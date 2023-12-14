Даже не хочу представлять последствия — Варадкар об отказе в поддержке Украины
Фото: страница Лео Варадкара в «Х»
Не думаю, что можно допустить от нас сигнал для Америки, что они должны поддерживать Украину, если мы, европейцы, не будем. Украина не удержится без поддержки Евросоюза и США… Если бы эта поддержка прекратилась – тогда бы Путин победил, и я даже не хочу представлять последствия для всех нас.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: вступление, ЕС, ирландия, поддержка, Украина;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 11:47;
Корреспондент Лео Варадкар, премьер-министр Ирландии в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не думаю, что можно допустить от нас сигнал для Америки, что они должны поддерживать Украину, если мы, европейцы, не будем.…".