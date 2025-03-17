Сьогодні 17 березня: яке свято та день в історії

17 березня в Україні – День мобілізаційного працівника. У цей день 1674-го Івана Самойловича проголосили “гетьманом обох берегів Дніпра”. У 1874-му народився майбутній перший та єдиний президент Карпатської України Августин Волошин. У 1940-му харківські танки вперше увійшли до Москви. У 1943-му відбулася Різанина в Ремелі. У 1969-му уродженка Києва Голда Меїр стала прем’єр-міністркою Ізраїлю. У 1991-му відбувся перший і єдиний референдум в історії СРСР, на якому населенню запропонували визначити подальшу долю Союзу. У 1995-му Верховна Рада України скасувала неконституційну посаду президента Криму. У 2000-му в Уганді сталося одне з наймасовіших самогубств на релігійному ґрунті. У 2022-му в Харкові після російських обстрілів почалася масштабна пожежа на ринку “Барабашово”.

Свята та пам’ятні дати 17 березня

17 березня в Україні – День мобілізаційного працівника.

У світі відзначають День Святого Патріка – покровителя Ірландії.

17 березня в історії

17 березня 1674 року гетьмана Лівобережної України Івана Самойловича проголосили гетьманом “обох берегів Дніпра”. Докладніше.

17 березня 1874 року народився майбутній перший та єдиний президент Карпатської України Августин Волошин. Докладніше.

17 березня 1917 року в Києві створили Українську Центральну Раду. Докладніше.

17 березня 1940 року харківські танки вперше увійшли до Москви. Докладніше.

17 березня 1943 року сталася одна з трагічних подій часів Другої світової війни та окупації України – Різанина в Ремелі. Докладніше.

17 березня 1969 року уродженка Києва Голда Меїр стала прем’єр-міністркою Ізраїлю. Докладніше.

17 березня 1991 року відбувся перший і єдиний референдум в історії СРСР, під час якого населенню запропонували визначити подальшу долю Союзу. Питання було сформульовано так: “Чи вважаєте ви за необхідне збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік як оновленої федерації рівноправних суверенних республік, у якій будуть повною мірою гарантуватися права і свободи людини будь-якої національності”. При цьому на етапі референдуму розпад Союзу вже був очевидним. Так, голосування не проводили у Литовській, Латвійській, Естонській, Молдавській та Грузинській республіках, а також республіці Вірменія. У РРФСР одночасно розв’язували питання запровадження посади президента.

В Україні завдяки Народному руху голосування також мало свої особливості. Тут одночасно із загальносоюзним референдумом провели республіканське консультативне опитування. Громадянам пропонували відповісти на запитання: “Чи згодні ви, що Україна має бути у складі Союзу Радянських суверенних держав на засадах Декларації про державний суверенітет України”. 80% опитаних підтримали це. Насправді формулювання містило багато важливих нюансів. По-перше, йшлося не про союз республік, а про союз суверенних держав. По-друге, із назви цього вигаданого об’єднання “загубили” слово “соціалістичні”. По-третє, у формулюванні визнавали Декларацію про державний суверенітет України як ключову для участі України в будь-якій майбутній союзній державі. Результати голосування на референдумі, за даними української Вікіпедії, розподілилися наступним чином.

Харківська область була серед регіонів, у яких найменше підтримали ідею збереження СРСР (“за” проголосували 76% населення – менші відсотки були лише на Київщині та заході України). Загалом на території СРСР, де проводили референдум, збереження Союзу нібито підтримали 77,85% учасників голосування, що вже ніяк не могло зупинити подальший розвиток подій.

17 березня 1995 року Верховна Рада України скасувала неконституційну посаду президента Криму. Докладніше.

17 березня 2000 року в Уганді сталося одне з наймасовіших самогубств на релігійному ґрунті. Докладніше.

17 березня 2022 року в Харкові після російських обстрілів розпочалася масштабна пожежа на ринку “Барабашово”. Докладніше.

Церковне свято 17 березня

17 березня вшановують пам’ять преподобного Олексія, людину Божу. Докладніше.

Народні прикмети

Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.

Граки граються – на гарну погоду.

Граки зграями в’ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.

Граки кричать – до дощу.

Що не можна робити 17 березня

Краще не призначати цього дня жодних медичних операцій.

Не варто робити великих покупок.