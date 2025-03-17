Сегодня 17 марта: какой праздник и день в истории

17 марта в Украине – День мобилизационного работника. В этот день в 1674-м Ивана Самойловича провозгласили «гетманом обоих берегов Днепра». В 1874-м родился будущий первый и единственный президент Карпатской Украины Августин Волошин. В 1940-м харьковские танки впервые вошли в Москву. В 1943-м состоялась Резня в Ремеле. В 1969-м уроженка Киева Голда Меир стала премьер-министром Израиля. В 1991-м состоялся первый и единственный референдум в истории СССР, на котором населению предложили определить дальнейшую судьбу Союза. В 1995-м Верховная Рада Украины отменила неконституционный пост президента Крыма. В 2000-м в Уганде произошло одно из самых массовых самоубийств на религиозной почве. В 2022-м в Харькове после российских обстрелов начался масштабный пожар на рынке «Барабашово».

Праздники и памятные даты 17 марта

17 марта в Украине – День мобилизационного работника.

В мире отмечают День Святого Патрика – покровителя Ирландии.

17 марта в истории

17 марта 1674 года гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича провозгласили гетманом «обоих берегов Днепра». Подробнее.

17 марта 1874 года родился будущий первый и единственный президент Карпатской Украины Августин Волошин. Подробнее.

17 марта 1917 года в Киеве создали Украинскую Центральную Раду. Подробнее.

17 марта 1940 года харьковские танки впервые вошли в Москву. Подробнее.

17 марта 1943 года произошло одно из трагических событий времен Второй мировой войны и оккупации Украины – Резня в Ремеле. Подробнее.

17 марта 1969 года уроженка Киева Голда Меир стала премьер-министром Израиля. Подробнее.

17 марта 1991 года состоялся первый и единственный референдум в истории СССР, на котором населению предложили определить дальнейшую судьбу Союза. Вопрос был сформулирован следующим образом: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». При этом на этапе референдума распад Союза уже был очевидным. Так, голосование не проводили в Литовской, Латвийской, Эстонской, Молдавской и Грузинской республиках, а также республике Армения. В РСФСР одновременно решали вопрос о введении поста президента.

В Украине благодаря Народному руху у голосования также были свои особенности. Здесь одновременно с общесоюзным референдумом провели республиканский консультативный опрос. Гражданам предлагали ответить на вопрос: «Согласны ли вы, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины». 80% опрошенных поддержали это. На самом деле формулировка содержала много важных нюансов. Во-первых, речь шла не о союзе республик, а о союзе суверенных государств. Во-вторых, из названия этого вымышленного объединения «потеряли» слово «социалистические». В-третьих, в формулировке признавали Декларацию о государственном суверенитете Украины как ключевую для участия Украины в любом будущем союзном государстве. Результаты голосования на референдуме, по данным украинской Википедии, распределились следующим образом.

Харьковская область была среди регионов, в которых меньше всего поддержали идею сохранения СССР («за» проголосовали 76% населения – меньшие проценты были только на Киевщине и западе Украины). В общей сложности на территории СССР, где проводили референдум, сохранение Союза якобы поддержали 77,85% участников голосования, что уже никак не могло остановить дальнейшее развитие событий.

17 марта 1995 года Верховная Рада Украины упразднила неконституционным пост президента Крыма. Подробнее.

17 марта 2000 года в Уганде произошло одно из самых массовых самоубийств на религиозной почве. Подробнее.

17 марта 2022 года в Харькове после российских обстрелов начался масштабный пожар на рынке «Барабашово». Подробнее.

Церковный праздник 17 марта

17 марта чтят память преподобного Алексия, человека Божия. Подробнее.

Народные приметы

Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.

Грачи играются – к хорошей погоде.

Грачи стаями вьются над гнездами — к переменам погоды.

Грачи кричат – к дождю.

Что нельзя делать 17 марта

Лучше не назначать в этот день никаких медицинских операций.

Не стоит совершать больших покупок.