Сегодня 17 марта: какой праздник и день в истории

17 марта в Украине — День работников ЖКХ и День мобилизационного работника. В этот день 1940 года харьковские танки впервые вошли в Москву. В 1674-м Ивана Самойловича провозгласили «гетманом обоих берегов Днепра». В 1874-м родился будущий первый и единственный президент Карпатской Украины Августин Волошин. В 1943-м произошла Резня в Ремеле. В 1969-м уроженка Киева Голда Меир стала премьер-министром Израиля. В 1995-м Верховная Рада Украины упразднила неконституционный пост президента Крыма. В 2000-м в Уганде произошло одно из самых массовых самоубийств на религиозной почве. В 2022-м в Харькове после российских обстрелов начался масштабный пожар на рынке «Барабашово».

Праздники и памятные даты 17 марта

17 марта в Украине – День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения (отмечают ежегодно в третье воскресенье марта), День мобилизационного работника.

Также сегодня – последний день Масленицы. Проводы Масленицы традиционно сопровождались сжиганием чучела Зимы. Последнее воскресенье перед Великим постом называют Прощеным воскресеньем. Согласно традиции, в этот день при встрече нужно просить друг у друга прощения, а отвечать: «Бог простит, и я прощаю».

В мире отмечают День Святого Патрика – покровителя Ирландии.

17 марта в истории

17 марта 1674 года гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича провозгласили гетманом «обоих берегов Днепра».

Семья Самойловича переехала на Левобережье во времена Хмельниччины. Там юноша, сын священника, получил образование в Киево-Могилянской академии. Но вместо того, чтобы пойти в духовенство, подался в армию. Там он строил карьеру, постепенно сблизившись с гетманом Демьяном Многогрешным. При нем Самойлович в 1669 – 1672 годах был генеральным судьей. Но в 1672-м он возглавил заговор против гетмана при поддержке московских сил. И в результате совершил переворот. 17 июня 1672-го Самойловича избрали гетманом. В то время на Правобережье власть делили Петр Дорошенко (поддерживаемый татарской и османской армией) и назначенный поляками гетман Михаил Ханенко. 5 октября после военных успехов украино-османо-татарской армии поляки вынуждены были подписать Бучачский мирный договор, отказавшись от части территорий и признав власть Дорошенко на Брацлавщине и Южной Киевщине. Дорошенко провозгласили гетманом Правобережья.

Однако мирные соглашения нарушались, и боевые действия шли и в 1673-м. Самойлович видел в происходивших на Правобережье междоусобицах реальную возможность объединить Украину «под одной булавой». Он также выступил против Дорошенко. Гетманом «обоих берегов Днепра» Самойловича сначала провозгласили исключительно формально – когда его войско перешло Днепр, осадило Чигирин, а правобережные полки начали присоединяться к нему. В таких условиях в Переяславе созвали совет, на котором польский ставленник Ханенко сложил с себя очень формальные гетманские полномочия, а старшины Правобережья провозгласили новым гетманом Самойловича. При этом реальную власть на Правобережье он не получил. Ведь Петр Дорошенко при поддержке турецкого войска продолжил боевые действия – они шли до 1676-го. Тогда, 19 сентября, правобережному гетману пришлось сдать Чигирин и отречься. Его вывезли в Москву, где Дорошенко присягнул на верность царю и стал воеводой в Вятке. Самойлович же остался «гетманом обоих берегов Днепра», проводя абсолютно промосковскую политику. Он занимался принудительным переселением украинцев на Левобережье, вопреки всем канонам церковного права подчинил украинскую православную церковь Московскому патриархату (самовольно переведя от Константинопольского). Но вся эта антиукраинская деятельность ему не помогла. В 1687-м «московские хозяева», недовольные неудачным походом казаков против крымских татар, обвинили Самойловича в измене. Его лишили гетманства и сослали в Сибирь, где он и умер три года спустя. А новым гетманом стал Иван Мазепа, поначалу казавшийся московитам «своим парнем».

17 марта 1874 года родился будущий первый и единственный президент Карпатской Украины Августин Волошин. Подробнее.

17 марта 1917 года в Киеве создали Украинскую Центральную Раду. Подробнее.

17 марта 1940 года харьковские танки впервые вошли в Москву. В этот день там завершили пробег двух первых танков Т-34, которые сконструировали и изготовили в Харькове – на ХПЗ (сейчас — завод им. Малышева).

Разработка танков, которым суждено было стать легендарными, была очень непростой. Ее сопровождали смены руководства завода и конструкторов и привычные для 1930-х аресты и репрессии. После этих пертурбаций главным конструктором назначили Михаила Кошкина. Именно он представлял результаты наработок (не только своих и своей команды, но и многих предшественников — отстраненных, уволенных и осужденных) на совещании Народного комиссариата обороны 28 апреля 1938 года. Этими результатами были эскизы двух танков – гусеничного и колесно-гусеничного. Поскольку мнения разделились, то решили делать оба варианта. Эти танки (А-20 и А-32) были готовы в конце апреля 1939 года, а затем проходили ряд разноплановых испытаний, их совершенствовали, усиливали броню и т.д. В декабре 1939-го из двух вариантов для дальнейшего развития выбрали все же гусеничный – А-32. Ему присвоили название Т-34. К марту 1940-го завод должен был построить два таких танка и закончить их заводские испытания. Боевые машины были готовы в начале 1940-го. Но чтобы торжественно показать их диктатору в Кремле, танки должны были набрать необходимый пробег – 2000 км. И добиться этого показателя к марту, когда была запланирована демонстрация, не успевали.

«Именно тогда Кошкин решил перегнать танки своим ходом по маршруту Харьков-Белгород-Орел-Москва и обратно, чтобы они прошли расстояние, предусмотренное программой испытаний, и показать «Вождю народов» новые машины в Кремле. Вокруг этого пробега много слухов, в частности благодаря фильму «Главный конструктор», вышедшему в 1980-м. В ленте пробег представляется чуть ли не партизанской затеей директора завода и главного конструктора. На самом деле, все было после одобрения наркомата обороны. Лично Ворошилов дал «добро» на пробег», — пишет о тех событиях информационное агентство Минобороны Украины «АрміяInform».

Перед пробегом на Т-34 заменили двигатели, практически выработавшие ресурс. Харьковские танки отправились на Москву утром 12 марта и 17-го прибыли на место. После всех демонстраций и последующих совещаний Комитет обороны 31 марта рекомендовал немедленно запустить Т-34 в массовое производство.

17 марта 1943 года произошло одно из трагических событий времен Второй мировой войны и оккупации Украины – Резня в Ремеле. Подробнее.

17 марта 1969 года уроженка Киева Голда Меир стала премьер-министром Израиля. Подробнее.

17 марта 1995 года Верховная Рада Украины упразднила неконституционным пост президента Крыма. Подробнее.

17 марта 2000 года в Уганде произошло одно из самых массовых самоубийств на религиозной почве. Подробнее.

17 марта 2022 года в Харькове после российских обстрелов начался масштабный пожар на рынке «Барабашово». Подробнее.

Церковный праздник 17 марта

17 марта – Прощеное воскресенье, Воспоминание Адамова изгнания. Чтят память преподобного Алексия, человека Божия. Алексий был сыном римского сенатора Евфимиана. Родители решили женить сына на девушке царской крови. Но, оставшись после свадьбы один на один с женой, Алексий отдал ей свой золотой перстень и поясную пряжку со словами: «Сохрани это, и да будет между тобой и мною Господь, пока не обновит нас своей благодатью». Затем он вышел из комнаты и в ту же ночь покинул родительский дом. Алексий отплыл на восток, где просил милостыню в храме в Эдессе и молился. Он провел там 17 лет – в притворе храма Богородицы. А потом Богородица явилась во сне церковному сторожу и открыла, что нищий Алексий – это человек Божий. Когда жители Эдессы начали его почитать, Алексей тайно скрылся. Корабль, на котором он плыл, сбился с курса и прибился к берегам Италии, недалеко от Рима. Алексий увидел в этом божий промысел и пришел в дом отца, уверенный, что его не узнают. Он попросил убежища у родителей как нищий. И отец выделил ему место в сенях дома и приказал носить нищему еду со своего стола. Так Алексий жил еще 17 лет. А когда приблизилось время его смерти, святой написал записку родителям и жене, описав всю свою жизнь, в том числе и то, что знали только близкие. Когда его тело обнаружили, в руке умерший держал записку. Прочитав записку, родители и жена с плачем прильнули к святому. Ложе с телом святого Алексия выставили посреди центральной площади. Вокруг него произошло много чудес и исцелений. Увидев все это, император Гонорий и Папа Иннокентий I сами несли тело святого в похоронной процессии.

Народные приметы

Восточный ветер в Прощеное воскресенье – к быстрому потеплению, южный – к теплой погоде с дождями, а северный – к холодам.

Сны в Прощеное воскресенье вещие, поэтому необходимо их запомнить.

Если на улице много птиц — будет тепло.

Если ночь на 17 марта безоблачная, то весна будет теплой.

Что нельзя делать 17 марта

Нельзя пить алкоголь и есть мясные блюда.

Нельзя ругаться, конфликтовать, злословить и ссориться.

Нельзя вышивать, шить, вязать и заниматься рукоделием.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и работой по дому.

Нельзя не простить человеку, который в этот день просит прощения.

После трапезы нельзя убираться со стола. Лучше накрыть то, что осталось, белой скатертью.