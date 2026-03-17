Сегодня 17 марта 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   17.03.2026
Оксана Горун
17 марта в Украине – День мобилизационного работника. В мире отмечают День святого Патрика – покровителя Ирландии. В 1674 году Ивана Самойловича провозгласили «гетманом обоих берегов Днепра». В 1874-м родился будущий первый и единственный президент Карпатской Украины Августин Волошин. В 1940-м харьковские танки впервые вошли в Москву. В 1943-м состоялась Резня в Ремеле. В 1969-м уроженка Киева Голда Меир стала премьер-министром Израиля. В 1991-м состоялся первый и единственный референдум в истории СССР, на котором населению предложили определить дальнейшую судьбу Союза. В 1995-м Верховная Рада Украины отменила неконституционный пост президента Крыма. В 2000-м в Уганде произошло одно из самых массовых самоубийств на религиозной почве. В 2022-м в Харькове после российских обстрелов начался масштабный пожар на рынке «Барабашово».

Праздники и памятные даты 17 марта

17 марта в Украине – День мобилизационного работника.

Третий вторник марта – Всемирный день социальной работы.

В мире отмечают День святого Патрика – покровителя Ирландии.

17 марта в истории

17 марта 493 года умер святой Патрик – покровитель Ирландии. По крайней мере эту дату договорились считать датой его смерти. Патрик – реальная историческая личность, христианский миссионер и епископ. Почитаемый рядом христианских церквей (в том числе Католической и Восточной православной) святой на самом деле никогда не был канонизирован. Этот факт объясняется тем, что Патрик жил до установления действующих законов канонизации.

Святой Патрик - покровитель Ирландии
Витраж с изображением святого Патрика в Католической церкви святого Патрика в Огайо. Фото: Nheyob, CC BY-SA 4.0. Источник: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39732088

Многое из того, что мы знаем о Патрике, написал он сам – в своей «Исповеди». Эту книгу, которую сегодня определили бы как мемуары, епископ составил в последние годы своей жизни. Родом Патрик происходил из Британии, которая в начале V века только перестала быть провинцией Римской империи. Он родился в христианской семье с римским гражданством.

«Патрик был захвачен в плен и, вероятно, порабощен в возрасте 16 лет ирландскими мародерами. В течение следующих шести лет он работал пастухом в Ирландии, обращаясь к углублению религиозной веры для утешения. Следуя совету голоса, который он услышал во сне одной ночью, он скрылся и нашел дорогу на корабле в Британию, где в конце концов воссоединился со своей семьей», — пересказывает известную часть биографии святого проект History.

Далее, согласно «Исповеди» Патрика, он увидел еще один сон, в котором получил послание под названием «Голос ирландцев» от человека по имени Викториус. Послание содержало мольбы к Патрику вернуться. Он выучился в Британии на священника, стал епископом. И уже в этом сане прибыл в Ирландию около 432 года и начал проповедовать Евангелие, обращая ирландцев в христианство. По легендам, для изображения Святой Троицы он использовал трилистник. Сейчас это символ не только главного ирландского святого, но и всей страны. Обстоятельства смерти Патрика точно не известны. Он прожил в Ирландии около 40 лет, проповедуя христианство. А умер в небольшом селе Саул в графстве Даун – там, где построил свою первую церковь.

17 марта 1674 года гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича провозгласили гетманом «обоих берегов Днепра». Подробнее.

17 марта 1874 года родился будущий первый и единственный президент Карпатской Украины Августин Волошин. Подробнее.

Первый президент Карпатской Украины Августин Волошин
Фото: 1939.in.ua

17 марта 1917 года в Киеве создали Украинскую Центральную Раду. Подробнее.

17 марта 1940 года харьковские танки впервые вошли в Москву. Подробнее.

17 марта 1943 года произошло одно из трагических событий времен Второй мировой войны и оккупации Украины – Резня в Ремеле. Подробнее.

17 марта 1969 года уроженка Киева Голда Меир стала премьер-министром Израиля. Подробнее.

17 марта 1991 года состоялся первый и единственный референдум в истории СССР, на котором населению предложили определить дальнейшую судьбу Союза. Подробнее.

17 марта 1995 года Верховная Рада Украины упразднила неконституционным пост президента Крыма. Подробнее.

17 марта 2000 года в Уганде произошло одно из самых массовых самоубийств на религиозной почве. Подробнее.

17 марта 2022 года в Харькове после российских обстрелов начался масштабный пожар на рынке «Барабашово».  Подробнее.

Пожар на Барабашово
Фото: ГУ ГСЧСУ в Харьковской области

Церковный праздник 17 марта

17 марта чтят память преподобного Алексия, человека Божия. Подробнее.

Народные приметы

Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.

Грачи играются – к хорошей погоде.

Грачи стаями вьются над гнездами — к переменам погоды.

Грачи кричат – к дождю.

Что нельзя делать 17 марта

Лучше не назначать в этот день никаких медицинских операций.

Не стоит совершать больших покупок.

Автор: Оксана Горун
