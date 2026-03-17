Сегодня 17 марта 2026: какой праздник и день в истории

17 марта в Украине – День мобилизационного работника. В мире отмечают День святого Патрика – покровителя Ирландии. В 1674 году Ивана Самойловича провозгласили «гетманом обоих берегов Днепра». В 1874-м родился будущий первый и единственный президент Карпатской Украины Августин Волошин. В 1940-м харьковские танки впервые вошли в Москву. В 1943-м состоялась Резня в Ремеле. В 1969-м уроженка Киева Голда Меир стала премьер-министром Израиля. В 1991-м состоялся первый и единственный референдум в истории СССР, на котором населению предложили определить дальнейшую судьбу Союза. В 1995-м Верховная Рада Украины отменила неконституционный пост президента Крыма. В 2000-м в Уганде произошло одно из самых массовых самоубийств на религиозной почве. В 2022-м в Харькове после российских обстрелов начался масштабный пожар на рынке «Барабашово».

Праздники и памятные даты 17 марта

17 марта в Украине – День мобилизационного работника.

Третий вторник марта – Всемирный день социальной работы.

В мире отмечают День святого Патрика – покровителя Ирландии.

17 марта в истории

17 марта 493 года умер святой Патрик – покровитель Ирландии. По крайней мере эту дату договорились считать датой его смерти. Патрик – реальная историческая личность, христианский миссионер и епископ. Почитаемый рядом христианских церквей (в том числе Католической и Восточной православной) святой на самом деле никогда не был канонизирован. Этот факт объясняется тем, что Патрик жил до установления действующих законов канонизации.

Многое из того, что мы знаем о Патрике, написал он сам – в своей «Исповеди». Эту книгу, которую сегодня определили бы как мемуары, епископ составил в последние годы своей жизни. Родом Патрик происходил из Британии, которая в начале V века только перестала быть провинцией Римской империи. Он родился в христианской семье с римским гражданством.

«Патрик был захвачен в плен и, вероятно, порабощен в возрасте 16 лет ирландскими мародерами. В течение следующих шести лет он работал пастухом в Ирландии, обращаясь к углублению религиозной веры для утешения. Следуя совету голоса, который он услышал во сне одной ночью, он скрылся и нашел дорогу на корабле в Британию, где в конце концов воссоединился со своей семьей», — пересказывает известную часть биографии святого проект History.

Далее, согласно «Исповеди» Патрика, он увидел еще один сон, в котором получил послание под названием «Голос ирландцев» от человека по имени Викториус. Послание содержало мольбы к Патрику вернуться. Он выучился в Британии на священника, стал епископом. И уже в этом сане прибыл в Ирландию около 432 года и начал проповедовать Евангелие, обращая ирландцев в христианство. По легендам, для изображения Святой Троицы он использовал трилистник. Сейчас это символ не только главного ирландского святого, но и всей страны. Обстоятельства смерти Патрика точно не известны. Он прожил в Ирландии около 40 лет, проповедуя христианство. А умер в небольшом селе Саул в графстве Даун – там, где построил свою первую церковь.

17 марта 1674 года гетмана Левобережной Украины Ивана Самойловича провозгласили гетманом «обоих берегов Днепра». Подробнее.

17 марта 1874 года родился будущий первый и единственный президент Карпатской Украины Августин Волошин. Подробнее.

17 марта 1917 года в Киеве создали Украинскую Центральную Раду. Подробнее.

17 марта 1940 года харьковские танки впервые вошли в Москву. Подробнее.

17 марта 1943 года произошло одно из трагических событий времен Второй мировой войны и оккупации Украины – Резня в Ремеле. Подробнее.

17 марта 1969 года уроженка Киева Голда Меир стала премьер-министром Израиля. Подробнее.

17 марта 1991 года состоялся первый и единственный референдум в истории СССР, на котором населению предложили определить дальнейшую судьбу Союза. Подробнее.

17 марта 1995 года Верховная Рада Украины упразднила неконституционным пост президента Крыма. Подробнее.

17 марта 2000 года в Уганде произошло одно из самых массовых самоубийств на религиозной почве. Подробнее.

17 марта 2022 года в Харькове после российских обстрелов начался масштабный пожар на рынке «Барабашово». Подробнее.

Церковный праздник 17 марта

17 марта чтят память преподобного Алексия, человека Божия. Подробнее.

Народные приметы

Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.

Грачи играются – к хорошей погоде.

Грачи стаями вьются над гнездами — к переменам погоды.

Грачи кричат – к дождю.

Что нельзя делать 17 марта

Лучше не назначать в этот день никаких медицинских операций.

Не стоит совершать больших покупок.