Live
  • Чт 23.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.37

Гранты предпринимателям Харькова дают международные партнеры

Общество 18:42   23.10.2025
Оксана Якушко
Гранты предпринимателям Харькова дают международные партнеры Фото: ХГС

Предприниматели Харькова могут получить грант на профессиональное обучение от международной гуманитарной организации «CORE», сообщает Харьковский горсовет.

Как передает МГ «Объектив», принять участие в программе могут предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, которые недавно прошли или планируют пройти профессиональное обучение – курсы, тренинги или другие образовательные программы. Также присоединиться к проекту могут:

— внутренне перемещенные лица;

— люди с инвалидностью;

— женщины из уязвимых категорий;

— ветераны и члены семей погибших военнослужащих;

— представители малообеспеченных семей;

— лица в возрасте от 60 лет, которые стремятся начать собственное дело.

Сумма гранта составляет до 30 тыс. грн. Финансирование направлено на оплату курсов или возмещение стоимости уже пройденного обучения, которое может длиться до 3 месяцев и включать курсы с государственной аккредитацией, онлайн-программы, корпоративные тренинги и образовательные программы учебных центров.

Подать заявку на участие в программе можно до 31 октября 2025 года. Подробные условия – по ссылке. Заполнить анкету участника можно здесь.

Читайте также: Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова

 

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
Начнут ли отопительный сезон в Харькове позже из-за ударов? Ответ Терехова
23.10.2025, 09:45
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)
Где на Харьковщине могут не включить отопление: комментарий Синегубова (видео)
23.10.2025, 13:41
Новости Харькова – главное за 23 октября: погиб спасатель, атака на Лозовую
Новости Харькова – главное за 23 октября: погиб спасатель, атака на Лозовую
23.10.2025, 16:18
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
Графики отключений завтра, 23 октября, будут действовать в Харькове и области
22.10.2025, 20:38
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
В Харькове сегодня, 22 октября, ввели графики почасовых отключений (очереди)
22.10.2025, 14:24
«В стране нет других проблем?»: Поздняков назвал цену деколонизации (видео)
«В стране нет других проблем?»: Поздняков назвал цену деколонизации (видео)
23.10.2025, 19:59

Новости по теме:

05.09.2025
16 млн грн на восстановление производства в Харькове: кому дают гранты (видео)
31.08.2025
Ветеран на Харьковщине получил 500 тыс. грн от государства: что он делал
02.07.2025
Почему бизнес Харькова не спасут кредиты «5-7-9» и гранты – мнение нардепа
22.10.2024
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
21.10.2024
€10 млн гранта направили в поддержку коммунальных предприятий Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Гранты предпринимателям Харькова дают международные партнеры», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 октября 2025 в 18:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предприниматели Харькова могут получить грант на профессиональное обучение от международной гуманитарной организации «CORE», сообщает Харьковский горсовет.".