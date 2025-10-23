Гранты предпринимателям Харькова дают международные партнеры
Предприниматели Харькова могут получить грант на профессиональное обучение от международной гуманитарной организации «CORE», сообщает Харьковский горсовет.
Как передает МГ «Объектив», принять участие в программе могут предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет, которые недавно прошли или планируют пройти профессиональное обучение – курсы, тренинги или другие образовательные программы. Также присоединиться к проекту могут:
— внутренне перемещенные лица;
— люди с инвалидностью;
— женщины из уязвимых категорий;
— ветераны и члены семей погибших военнослужащих;
— представители малообеспеченных семей;
— лица в возрасте от 60 лет, которые стремятся начать собственное дело.
Сумма гранта составляет до 30 тыс. грн. Финансирование направлено на оплату курсов или возмещение стоимости уже пройденного обучения, которое может длиться до 3 месяцев и включать курсы с государственной аккредитацией, онлайн-программы, корпоративные тренинги и образовательные программы учебных центров.
Подать заявку на участие в программе можно до 31 октября 2025 года. Подробные условия – по ссылке. Заполнить анкету участника можно здесь.
