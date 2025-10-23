Гранти підприємцям Харкова дають міжнародні партнери

Підприємці Харкова можуть отримати грант на професійне навчання від міжнародної гуманітарної організації CORE, повідомляє Харківська міськрада.

Як передає МГ «Об’єктив», взяти участь у програмі можуть підприємці віком від 18 до 35 років, які нещодавно пройшли або планують пройти професійне навчання – курси, тренінги чи інші освітні програми. Також долучитися до проєкту можуть:

– внутрішньо переміщені особи та біженці;

– люди з інвалідністю;

– жінки з вразливих категорій;

– ветерани та члени родин загиблих військовослужбовців;

– представники малозабезпечених сімей;

– особи віком від 60 років, які прагнуть започаткувати власну справу.

Сума гранту складає до 30 тис. грн. Фінансування спрямоване на оплату курсів або відшкодування вартості вже пройденого навчання, яке може тривати до 3 місяців і включати курси з державною акредитацією, онлайн-програми, корпоративні тренінги та освітні програми навчальних центрів.

Подати заявку на участь у програмі можна до 31 жовтня 2025 року. Детальні умови – за посиланням. Заповнити анкету учасника можна тут.