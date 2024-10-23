€25 млн кредиту на децентралізацію енергетики взяв Харків у ЄБРР – Терехов

Харків підписав нову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Контракт передбачає €25 мільйонів кредитних ресурсів та €10 мільйонів євро безповоротного гранту для підтримки ліквідності бюджету міста. Ці кошти — інвестиція у майбутнє Харкова», – заявив Терехов.

Гроші підуть на підтримку роботи комунальних підприємств та на завершення будівництва децентралізованої системи тепло-, водо- та енергопостачання. Це дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, пояснив мер.