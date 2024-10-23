€25 млн кредиту на децентралізацію енергетики взяв Харків у ЄБРР – Терехов
Харків підписав нову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Контракт передбачає €25 мільйонів кредитних ресурсів та €10 мільйонів євро безповоротного гранту для підтримки ліквідності бюджету міста. Ці кошти — інвестиція у майбутнє Харкова», – заявив Терехов.
Гроші підуть на підтримку роботи комунальних підприємств та на завершення будівництва децентралізованої системи тепло-, водо- та енергопостачання. Це дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, пояснив мер.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, гроші, децентрализация, ЕБРР, кредит, энергетическая независимость;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 17:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків підписав нову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, повідомив мер міста Ігор Терехов.".