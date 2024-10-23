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€25 млн кредиту на децентралізацію енергетики взяв Харків у ЄБРР – Терехов

Суспільство 17:26   23.10.2024
Оксана Якушко
€25 млн кредиту на децентралізацію енергетики взяв Харків у ЄБРР – Терехов

Харків підписав нову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Контракт передбачає €25 мільйонів кредитних ресурсів та €10 мільйонів євро безповоротного гранту для підтримки ліквідності бюджету міста. Ці кошти — інвестиція у майбутнє Харкова», – заявив Терехов.

Гроші підуть на підтримку роботи комунальних підприємств та на завершення будівництва децентралізованої системи тепло-, водо- та енергопостачання. Це дозволить значно знизити вразливість критичної інфраструктури до ворожих атак, пояснив мер.

Читайте також: Терехов про гроші ЄБРР Харкову: У жодного міста України немає такого ресурсу

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2024 в 17:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків підписав нову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку, повідомив мер міста Ігор Терехов.".