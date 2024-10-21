€10 млн ґранту спрямували на підтримку комунальних підприємств Харкова
Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії ухвалили рішення щодо залучення інвестицій у розмірі 10 млн. євро від Європейського банку реконструкції та розвитку, повідомили у департаменті розвитку муніципального менеджменту.
Це дозволить частково компенсувати комунальникам Харкова втрати доходу через збройну агресію рф і забезпечити безперебійне надання послуг населенню. Фінансову підтримку отримають КП «Харківський метрополітен», КП «Тролейбусне депо №2», КП «Салтівське трамвайне депо» і КП «Харківські теплові мережі».
Також депутати затвердили рішення про місцеву позику у розмірі €25 млн до бюджету Харківської міської територіальної громади у 2024 році. Комунальники отримають фінансову підтримку для забезпечення їх функціонування, а КП «Тролейбусне депо №2» – допомогу на погашення кредиту, наданого раніше ЄБРР.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: грант, Европейский банк рекконструкции и развития, коммунальное предприятие, средства, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2024 в 18:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради на позачерговій сесії ухвалили рішення щодо залучення інвестицій у розмірі 10 млн. євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. ".